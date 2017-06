Salvini, sfilata tra i negozi del centro

Matteo Salvini è tornato a Tradate per sostenere la candidatura di Dario Galli come sindaco della città, in vista del ballottaggio del prossimo 25 maggio. Nel pomeriggio di giovedì 22 giugno, il leader del Carroccio è arrivato a Tradate, dove ad accoglierlo vi erano un centinaio di persone, tra simpatizzanti del centrodestra e curiosi. Presenti anche l’assessore regionale Francesca Brianza, il senatore Stefano Candiani e il consigliere regionale Luca Marsico.

Dopo un primo momento di attesa in cui Salvini ha firmato autografi e fatto selfie come al solito, è partita la sfilata per Corso Bernacchi, la via principale del centro cittadino, dove ci sono tutti i negozi. In molti di questi il leader della Lega Nord è stato accolto e festeggiato. Altri, invece, hanno scelto di non presentarsi nemmeno sulla porta, facendo proseguire la sfilata per il Corso.