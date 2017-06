Santa Maria, Rogora e il Pd chiedono di non riaprirla al traffico

polizia locale centro busto arsizio

«Mi auguro che il sindaco e il vicesindaco facciano la scelta giusta. Tutte le città continuano a pedonalizzare e Busto Arsizio che fa?». Se lo chiede l’assessore alla viabilità e sicurezza Massimo Rogora, preoccupato dalle polemiche che alcuni commercianti stanno sollevando per fare pressione sull’amministrazione, con l’obiettivo di tornare alla vecchia viabilità in piazza Santa Maria.

L’assessore è favorevole al mantenimento della pedonalizzazione del tratto di via Montebello che passa accanto al santuario, una modifica che doveva essere temporanea per il periodo dei festeggiamenti dei 500 anni della chiesa ma che sarebbe stata molto apprezzata dai cittadini: «Ricordo che anche dieci anni fa i commercianti si erano inizialmente opposti alla chiusura di via Milano ma oggi non tornerebbero mai indietro – spiega ancora l’assessore – se pensiamo ai centri commerciali la logica è la stessa: poter passeggiare a piedi per guardare le vetrine e, magari, acquistare».

La posizione di Rogora è condivisa anche dal Partito Democratico che, nei giorni scorsi, ha presentato una mozione per la pedonalizzazione permanente di piazza Santa Maria.

La mozione – depositata da Valentina Verga – nasce dalle dichiarazioni fatte sui giornali qualche giorno fa dal sindaco che sembrerebbe voler fare retromarcia sulla pedonalizzazione e tornare al passato a causa di qualche commerciante che non sarebbe d’accordo.

«L’amministrazione non può essere ostaggio di qualche commerciante, deve avere coraggio di portare avanti la pedonalizzazione per dare al Santuario il giusto valore, un gioiello architettonico che tutti ci invidiano, il “cuore” di Busto, la piazza sistemata per i grandi festeggiamenti delle scorse settimane e poi si torna al passato come se nulla fosse?» – sostiene la consigliera democratica.

I dem definiscono un’assurdità il ritorno al passato «soprattutto se verranno pedonalizzate piazza Vittorio Emanuele II e forse piazza Garibaldi mentre piazza Santa Maria può tornare a vedere sfrecciare auto, motorini e pullman a un metro dalle porte del Santuario?»

Anche dal punto di vista viabilistico non ci sono reali motivi per questo dietrofront dell’amministrazione:«Abbiamo già dovuto assistere in altre occasioni a questi passi indietro, si dice una cosa e se qualcuno dice che non va bene si torna indietro di corsa, basta non inimicarsi nessuno.

Su Piazza Santa Maria siamo fermi nel chiedere che la pedonalizzazione venga mantenuta e resa permanente e questo perché non sono stati riscontrati problemi legati alla viabilità cittadina stante la possibilità di raggiungere via Montebello attraverso via Matteotti ( e comunque possono essere valutate le migliori opzioni viabilistiche per il regolare deflusso delle auto) e soprattutto perché i cittadini hanno ampiamente dimostrato di aver accolto positivamente e con grande entusiasmo la pedonalizzazione» – conclude la Verga.