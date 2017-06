Santaromita e Ravasi, appuntamento al Giro di Slovenia

Presentazioni, gare giovanili, squadre, corridori di ciclismo in provincia di Varese

C’è il Giro di Slovenia nell’immediato futuro di due corridori varesini che, per caratteristiche tecniche, aspetteranno probabilmente la stessa frazione per mettersi in mostra.

Il veterano Ivan Santaromita e il giovane Edward Ravasi saranno al via dopodomani – giovedì 15 giugno – della breve corsa a tappe che scatta da Koper (e cioè Capodistria) per terminare quattro giorni dopo a Novo Mesto.

I due portacolori nostrani avranno, sulla carta, compiti differenti: Santaromita sarà più libero di inventare, anche se l’obiettivo primario è quello di “fare la gamba” in vista dei campionati italiani di domenica 25 (Asti-Ivrea, 245 chilometri). «Sulla carta la tappa più adatta a me è quella di sabato, con arrivo in salita – spiega il valceresino della Nippo-Vini Fantini – Comunque proverò a sfruttare qualche eventuale altra occasione, anche se l’obiettivo principale è quello di uscire dalla corsa con una buona forma per gli italiani». “Santino” ha giustamente nel cuore la gara per la maglia tricolore, che fu sua – non senza sorpresa – nel 2013.

La salita è anche il terreno di caccia per il neo-23enne Ravasi, che in Slovenia dovrebbe assistere da vicino il capitano designato del Team UAE, Jan Polanc, idolo dei tifosi locali e capace di sfiorare la top ten all’ultimo Giro d’Italia (fu 11°). Proprio la corsa rosa è stata l’ultima affrontata da Ravasi che ha avuto ora un po’ di riposo per smaltire le fatiche del Giro e per ricaricare le pile. Il giovane besnatese, anche per bocca del ds Maini, dovrà essere la spalla di Polanc quando la strada si impenna. Un’eventualità prevista come detto per sabato 17, quando sono in programma tre GPM con l’ultimo a Rogla, al culmine di una salita lunga e, a tratti ripida, sulla quale si deciderà un bel pezzo di classifica finale.