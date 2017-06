Saronnesi ospiti del centro islamico. Per conoscere il Ramadan

Porte aperte del centro islamico di via Grieg che lunedì sera ha dato l’opportunità ai saronnesi di conoscere la propria struttura e di avvicinarsi al Ramadan. «Tutto è nato su proposta di alcune famiglie – spiega il portavoce Latif Chridi – che ci hanno chiesto la possibilità di far conoscere gli spazi, le tradizioni e il significato del Ramadan anche a chi non condivide la nostra religione. Si tratta di colleghi, vicini di casa, amici e conoscenti che condividendo la quotidianità con famiglie musulmane e volevano conoscere la nostra realtà».

E così è stato. Gli ospiti sono arrivati intorno alle 22.30. Hanno visitato gli spazi, da quelli di preghiera a quelli dedicati ai più piccoli, assaporando tè alla menta e dolcetti nordafricani alle mandorle, miele e pistacchi. Una serata semplice di convivialità e conoscenza reciproca.

Proprio come avvenuto per la cena ecumenica organizzata venerdì scorso a cui assente il sindaco Alessandro Fagioli ha invece partecipato il prevosto monsignor Armando Cattaneo con alcuni dei 6 profughi che ospita in casa parrocchiale.

«È una nuova declinazione – continua Chridi – al di là di queste iniziative specifiche, e senz’altro da ripetere, capita praticamente tutti i giorni che qualcuno si presenti per “curiosare”, e per noi è sempre un piacere improvvisarci nel ruolo di guide ed accompagnare i saronnesi in visita nel nostro centro, che ogni giorno cerchiamo di rendere più bello e più accogliente».