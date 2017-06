Saronno invasa dalle bancarelle ma solo quelle “Duma Lumbard”

Saronno invasa dalle bancherelle ma solo quelle “Duma Lumbard”

Sabato 17 e domenica 18 giugno in corso Italia sarà animato dalle specialità lombarde. L’iniziativa si chiama “Duma Lumbard”, bancarelle che, nel centro cittadino, proporranno specialità tipiche della Regione.

«Nel panorama saronnese – ha spiegato l’assessore al Commercio Francesco Banfi – sono un classico le manifestazioni regionali: ad andare in scena stavolta saranno i prodotti lombardi; nel recente passato abbiamo dato spazio a quelli di tante altre regioni (Trentino, Piemonte, Sicilia, Puglia) nell’ottica di valorizzare i diversi prodotti locali »

Le bancarelle saranno posizionate come detto in corso Italia, dalle 8 alle 20, per tutto il fine settimana.