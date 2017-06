Scappa dai domiciliari per 4 volte... e finisce in cella

Per 4 volte i carabinieri si erano presentati alla sua abitazione senza trovarlo malgrado fosse ai domiciliari così per un saronnese di 28 anni di sono aperte le porte del carcere.

Deve scontare una pena di 3 anni ma malgrado fosse ai domiciliari continuava ad uscire di casa a suo piacimento. In diverse circostanze quando i carabinieri si sono presentati per controllare che rispettasse quando previsto hanno trovato l’abitazione completamente vuota.

Alla luce di queste continue evasioni lunedì è stato arrestato e portato in cella a Busto Arsizio. Deve scontrare una pena di 3 anni che aveva ottenuto con un patteggiamento per l’accusa di sostanze stupefacenti. Il giovane, disoccupato e celibe, non è la prima volta che ha problemi con legge, è un volto decisamente noto alle forze dell’ordine del saronnese.