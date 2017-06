Scatta il piano estivo: circa 70 i letti chiusi al Circolo

pazienti infermieri medicina assistenza ospedale

Con l’inizio di giugno entra in vigore il piano estivo delle aziende ospedaliere. Da oggi, 1 giugno, l’ASST Sette Laghi ha attivato il calendario di chiusure e riaperture dei posti letto per permettere ai dipendenti di fare le spettanti ferie.

« L’andamento è in linea con gli anni precedenti e, anzi, si prevedono minori chiusure – spiega il rappresentante Fials aziendale Francesco Tucci – le assunzioni nel comparto stanno avvenendo e ciò comporta una migliore rotazione del personale limitando i disagi per la popolazione».

In termini generali, l’ospedale di Circolo, nel corso dei tre mesi e a rotazione, vedrà chiudersi un’ottantina di letti sui totali 690.

Da lunedì prossimo, l’ortopedia perderà fino a ottobre 8 letti su 28, pneumologia 11 letti nel periodo tra il 26 giugno e il 25 settembre e l’otorino 4 su 20 fino al 27 settembre.

Le chiusure sono soprattutto concentrate tra luglio e agosto: dieci posti di cardiologia su 32 ( che torneranno a funzionare a ottobre), sette su 18 in urologia ( a pieno regime di nuovo dal 4 settembre), 4 su 18 per la chirurgia 2 ( riaprono il 22 settembre). Situazione particolare per Medicina II che a giugno vedrà incrementare la sua capacità alberghiera di 12 letti ( 44 in tutto), che scenderà di nuovo a 32 nei due mesi estivi centrali, per ritornare a pieno regime dall’11 settembre.

Il reparto di geriatria ridurrà la sua capacità ricettiva di 4 letti su 38 da lunedì prossimo, di ulteriori 6 di letti a luglio : il ritorno a pieno ritmo in ottobre, però, vedrà la riapertura di 15 letti con un incremento di 5 posti rispetto all’attuale situazione.

Praticamente identica rimarrà la dotazione di letti dell’ospedale Del Ponte: gli attuali 178 posti scenderanno a 175 in luglio con la chiusura di due posti in ginecologia e uno in pediatria che saliranno a 177 in agosto perché vengono attivati un letto in più in terapia intensiva neonatale ( da 5 a 6 culle) e uno in neonatologia ( da 15 a 16). Dalla fine dell’estate, però, è previsto il graduale aumento dei letti legato al nuovo polo materno infantile: la ginecologia passerà dagli attuali 23 letti ai 39 del 18 settembre, la terapia intensiva neonatale aprirà altre 4 culle dal 15 settembre e altrettante culle verranno attivate ex novo in neonatologia sempre dal 15 settembre. Anche la pediatria dal 4 settembre vedrà aumentare i letti: dagli attuali 22 a 33.

E mentre a Cittiglio e Luino non si prevedono cambiamenti ( a la chiusura in luglio e agosto di 4 letti di chirurgia del Pia Luvini), a Tradate le chiusure riguarderanno una cinquantina di letti sui 145 totali. Il blocco maggiore riguarda la week sergery con i suoi 23 letti che rimarrà ferma dal 23 luglio sino al 3 settembre. Gli altri interventi riguarderanno 5 letti in pediatria in meno da lunedì prossimo a cui se ne aggiungeranno altri 7 dal 3 luglio: fino al 18 settembre il reparto vedrà funzionare 8 letti su 20. Anche la ginecologia ostetricia subirà un calo di 7 letti da metà luglio e sino al 22 settembre. Infine cinque letti in meno ci saranno anche in cardiologia : da luglio e fino al 10 settembre saranno operativi 18 posti.