Scatta l’ordinanza, bottiglie di vetro solo al ristorante

Si potrà bere la sera a Luino, ma solo nei bar e con bicchieri di plastica, non si potranno comperare bevande contenute in vetro o lattine, ma se si cenerà, magari all’aperto, i ristoranti potranno aprire e servire una bottiglia agli avventori.

È la sintesi della nuova ordinanza sulla mescita delle bevande in orario serale e notturno licenziata dopo quella di metà mese che viene incontro alle esigenze di ristoratori ed esercenti che potranno così soddisfare la clientela senza dover travasare vino, birra o quant’altro in contenitori diversi da quelli di vetro.

L’ordinanza, datata 20 giugno e firmata dal vice sindaco Alessandro Casali prevede sanzioni salate per chi contravviene alle regole: le multe sono da 100 a 500 euro.

Nello specifico nel testo si legge: che nel periodo compreso tra il 10 giugno ed il 7 agosto 2017, su tutto il territorio comunale, dalle ore 20,30 di ciascun giorno fino alle ore 7.00 del giorno successivo:

• E’ vietato il consumo, la vendita e la somministrazione per asporto di bevande di ogni genere in bottiglie, bicchieri di vetro e contenitori di latta da parte delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, autorizzate anche in forma temporanea, da

parte delle attività artigianali autorizzate alla vendita di bevande ed in genere da parte di tutte le forme di commercio che consentono la somministrazione di bevande in vetro e/o latta anche dove dispensate attraverso distributori automatici (quali bar, ristoranti, esercizi titolari di licenze di P.S., titolari di autorizzazioni di vendita al minuto di generi alimentari con somministrazione, commercio ambulante, ecc);

• È vietato portare con se’, consumare e/o abbandonare in luogo pubblico contenitori di qualsiasi genere: bottiglie di vetro, lattine o comunque contenitori realizzati con il medesimo materiale;

• Gli esercizi abilitati alla ristorazione (ristoranti, pizzerie, ecc.) possono somministrare bevande in contenitori di vetro o latta ai propri clienti, durante la consumazione dei pasti e delle bevande serviti ai tavoli, al banco e nelle aree in concessione, pur permanendo il divieto assoluto di vendita per asporto nei modi e nei termini temporali di cui sopra;

• I gestori di pubblici esercizi (bar, paninerie, kebab, ecc.) titolari di concessione di suolo pubblico non possono somministrare bevande in contenitori di vetro o latta ai propri clienti, durante la consumazione dei pasti e delle bevande serviti ai tavoli ubicati su suolo pubblico;

• E’ ugualmente vietato a chiunque introdurre, nell’area delle manifestazioni, bevande soggette ai divieti sopra esplicitati, sia per uso personale che con l’intento di distribuirle agli spettatori, anche se a titolo gratuito;

• Ai commercianti al dettaglio, anche se svolgono l’attività di vendita mediante distributori automatici, agli esercenti la somministrazione di alimenti e bevande ivi compresa quella svolta nei circoli privati, di provvedere alla rimozione dei rifiuti abbandonati onde evitare l’accumulo ed alla totale pulizia delle aree pulizia delle aree esterne ai rispettivi locali di cui abbiano la disponibilità in forza di titolo idoneo nonché in quelle adiacenti i locali medesimi;

• Ai commercianti di cui sopra l’esposizione al pubblico della presente ordinanza sia all’interno che all’esterno dei locali;

• Resta ferma, per le attività autorizzate, la facoltà di vendere per asporto le bevande in contenitori di plastica e nelle lattine;