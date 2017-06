Scelte di bilancio, Città Viva boccia la “spesa a caso” di Tarantino

I luoghi visitati dal 141Tour nella tappa di Samarate, martedì 7 luglio 2015

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato della lista civica Samarate Città Viva, sull’utilizzo dell’avanzo di amministrazione

Oggi vi vogliamo raccontare una storia.

Il bambino Leonardo è andato al supermercato a fare la spesa e ha ricevuto dai suoi genitori dei soldi da utilizzare. Dopo avere acquistato quello che realmente era utile, si è trovato qualche soldo in tasca in più da spendere. Incredulo, ha fatto un giro fra le corsie buttando a caso qua e là nel carrello quello che raccattava.

Questo racconto per dirvi come è andata con l’avanzo di amministrazione che il Consiglio Comunale ha votato su proposta del Sindaco.

Certamente è utile asfaltare strade, siamo i primi a sollecitare che le nostre strade siano in ordine! Quello che chiediamo è definire le priorità in modo attento, dopo aver fatto un giro a piedi o in bicicletta per le vie del paese. E’ forse la via Nino Locarno la priorità e la strada più rovinata nel nostro comune? Quanti cittadini avrebbero da ridire su questo alzando la mano e segnalando buche e strade malmesse! Eppure è la strada che assorbirà i maggiori costi dalle asfaltature.

Noi chiediamo da tempo che si faccia un elenco di priorità e non si asfalti solo la strada che è sotto gli occhi di tutti per farsi campagna elettorale caro signor Sindaco!

Chiediamo che si metta mano per esempio alla nostra Piazza, che ha bisogno di manutenzione e di cura! E’ la vetrina della nostra città! L’ultimo progetto che ci hanno presentato (dopo averlo lautamente pagato) è di 5 anni fa, dopodichè lo hanno messo in un cassetto dimenticandolo…

Le nostre proposte sono chiare:

– una Città ordinata e pulita: vogliamo che ci sia attenzione alle urgenze e alle zone di maggior degrado. Abbiamo un progetto di piste ciclabili che permetterà di raggiungere le frazioni e i punti di maggiore frequentazione, su cui vogliamo investire.

– una Scuola sicura e pronta al ritorno di settembre: grazie al nostro sollecito faremo un sopralluogo con i tecnici del comune nelle scuole pubbliche per fare un elenco delle necessità e definire le priorità.

– una Città vivibile: una piazza che sia in ordine, accogliente e durante l’estate sia un attraente luogo di incontro, di musica e di festa.

– una Città attenta ai suoi abitanti. Siamo in piena estate e chiediamo che i nostri anziani ricevano attenzione, con iniziative, proposte e attività organizzate o supportate dalla amministrazione!

Noi avremmo impegnato così l’avanzo di amministrazione, perchè la nostra “lista della spesa prima di andare al supermercato” è chiara e centrata sui bisogni di Samarate.

Su questo continueremo ad impegnarci.

Il gruppo Samarate Città Viva