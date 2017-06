Sci Club Gallarate campione provinciale di Sci Alpino

Gallarate

Quella appena conclusasi è stata di certo per lo Sci Club Gallarate una stagione di grandi soddisfazioni e la vittoria dei Campionati Provinciali per la stagione 2016/2017 rappresenta per tutti i giovani galletti un importante traguardo.

La società sportiva, fondata nel 1926, sta ufficialmente affrontando il decennio del centenario, responsabilità non da poco se si pensa che nel panorama delle squadre agonistiche iscritte alla FISI (federazione Ita. Sport invernali) non sono molte le società che possono vantare una tradizione di questa portata. Il segreto? Tanta passione, visione e voglia di crescere giovani atleti non solo sportivamente, ma anche caratterialmente (sono tanti gli ex atleti dello Sci Club che, abbandonata la carriera agonistica hanno deciso di passare dall’altra parte, prendendo il brevetto di Maestro di Sci Nazionale, a riprova del legame instaurato con questo difficile sport, anche grazie allo spirito di squadra infuso dalla società).

Potrebbero sembrare parole scontate e banali, ma nella realtà non lo sono affatto. Avere tanti Gallaratesi che, nonostante i propri impegni lavorativi e familiari, decidono di dedicare gran parte del proprio tempo libero ad organizzare, accompagnare, supportare ragazzini e giovani in uno sport logisticamente complicato per chi abita in pianura non è affatto scontato. In cambio ciò che ricevono è divertimento, risultati soddisfacenti e legami che rimangono anche una volta tolti gli sci dai piedi.

Il nuovo consiglio direttivo per il quadriennio a venire è appena stato composto; sempre sotto la guida di Marco Buffoni, presidente da più di 20anni. Ai quindici nuovi eletti il Presidente ha chiesto che si lavori in particolare sull’affiatamento del team, perché il clima positivo venga fortemente percepito a tutti i livelli, da coloro che già corrono con i colori dello Sci Club, ma anche da chi non è ancora parte del gruppo agonistico. In questi anni di difficoltà per molte società sportive del suo ambito, lo Sci Club punta molto sulla promozione di questo sport e l’adesione sempre maggiore al Corso di sci del sabato sta dando ragione. Questo corso, dedicato ai bambini alle prime esperienze sulla neve, ha ormai superato le 30 edizioni e ha visto per la stagione 2016/2017 ben 105 iscritti tra i 4 e i 12 anni. Tra questi ci sono sicuramente atleti in erba, si tratta solo di infondergli la giusta grinta per cimentarsi con l’ambito competitivo.

Ai campionati provinciali tenutisi a Chiesa Val Malenco lo scorso Marzo si sono presentati al cancelletto di partenza ben 24 atleti cittadini delle categorie BABY (2008-2007), CUCCIOLI (2006-2005), RAGAZZI (2004-2003), ALLIEVI (2002-2001), GIOVANI (2000-1999), MASTER, gareggiando in slalom speciale e in slalom gigante.

I podi conquistati sono davvero tanti:

1^ posti in Slalom gigante Fumagalli Camilla (BABY FEMMINILE)

Bodini Lorenzo (BABY MASCHILE)

Malaman Andrea (MASTER)

Puricelli Arturo (MASTER)

2^ in slalom gigante Radice Niccolò (BABY MASCHILE)

Bottigelli Alice (RAGAZZI FEMMINILE)

Porrati Edoardo (RAGAZZI MASCHILE)

Franzini Luca (GIOVANI MASCHILE)

3^ in slalom gigante Crespi Noemi (BABY FEMMINILE)

1^ posti in Slalom Speciale Crespi Noemi (BABY FEMMINILE)

Bodini Lorenzo (BABY MASCHILE)

Perrotta Alberto (CUCCIOLI MASCHILE)

Franzini Luca (GIOVANI MASCHILE)

2^ in slalom speciale Fumagalli Camilla (BABY FEMMINILE)

Radice Niccolò (BABY MASCHILE)

Rizzolo Gloria (CUCCIOLI FEMMINILE)

Bottigelli Alice (RAGAZZI FEMMINILE)

Fumagalli Andrea (RAGAZZI MASCHILE)

Salmini Alberto (ALLIEVI MASCHILE)

Malaman Andrea (MASTER)

Puricelli Arturo (MASTER)

La stagione invernale è conclusa, ma già ci si prepara alla prossima: da fine giugno a novembre i galletti con i loro allenatori saranno impegnati in circa 25 giornate di allenamento sui ghiacciai in Italia e all’estero.

Avanti così, lo sci è uno sport meraviglioso!!

Lucia Buffoni