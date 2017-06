Sciopero generale, la Cub chiama i lavoratori in assemblea

Foto varie

Riceviamo e pubblichiamo una nota del sindacato Cub provinciale sullo sciopero di venerdì 16 giugno.

VENERDI’ 16 GIUGNO 2017

Solidarietà di classe

In occasione dello SCIOPERO GENERALE NAZIONALE DI 24 ORE di tutti i settori dei Trasporti indetto dalla CUB e SGB

La CUB di Varese ha proclamato uno SCIOPERO GENERALE, in tutta la Provincia,

per tutti i lavoratori e le lavoratrici di tutti i settori pubblici e privati.

Contro il peggioramento delle condizioni di vita e di lavoro che spinge alla disperazione migliaia di famiglie è ora di organizzarsi nella lotta!

La guerra scatenata dall’arroganza padronale e il collaborazionismi di CGIL, CISL, UIL contro i lavoratori e le lavoratrici, per comprimere diritti, libertà sindacali, determina l’impoverimento dei salari e delle condizioni sociali e di lavoro ma la ritrovata volontà di lotta dei lavoratori (dall’Alitalia, passando dagli operai delle aziende metalmeccaniche, alle lavoratrici del commercio, del Pubblico Impiego, fino ai lavoratori di piccole e medie aziende in tutti i settori, pubblici e privati) può essere una base per una efficace lotta sindacale all’interno di un progetto di costruzione di sindacato di classe.

-Contro il precariato, l’esternalizzazione dei servizi, gli appalti e i subappalti al ribasso.

-Contro il Job Act, l’abolizione dell’art. 18 (i licenziamenti facili)

-Contro il blocco dei contratti pubblici e privati

-Contro l’aumento dei ritmi di lavoro, la pretesa padronale di sempre maggior sfruttamento e minor salario

-Per una vita dignitosa, veri aumenti salariali per lavoratori e pensionati

-Per la riduzione dell’orario di lavoro a parità di salario

-Per il diritto alla salute, all’istruzione, ai servizi sociali per tutti, senza discriminazione di razza e di religione,conquistate con le lotte dei lavoratori.

-Per il diritto di sciopero e la democrazia nei luoghi di lavoro,

SINDACALISMO DI CLASSE, POTERE A CHI LAVORA!!

Sono invitati organizzazioni sociali e sindacali, partiti, singoli lavoratori e lavoratrici che ritengono una scelta di campo i vergognosi accordi sulla rappresentanza del 10.01.2014 che comprime i diritti dei lavoratori e ormai esauriti i margini di riformismo, il consociativismo deleterio di CGIL, CISL, UIL e si schierano apertamente con la classe lavoratrice nello scontro di classe.

Assemblea nel pomeriggio del 16 nella sede Cub di via Pasubio a Gallarate dalle 14,30 alle 17,30.