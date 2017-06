Scivolo o altalena? Il sindaco lo chiede ai bambini

Foto varie

Nel suo piccolo – viene da pensare – è una prima, ma efficacissima forma di democrazia: invece di votare per tizio o caio, i bambini di Cocquio Trevisago voteranno per il gioco che più li aggrada.

C’è infatti da rinnovare il parco giochi e l’amministrazione comunale si è posta la domanda: cosa compriamo? Cosa piacerà ai nostri bambini e ragazzi? Operazione difficile per un adulto, anche con figli. Resta una soluzione, allora: far scegliere a loro.

«Il Comune di Cocquio Trevisago è molto attento e sensibile a tutti i cittadini: cittadini sono anche i bambini che in quella età dovrebbero avere solo la preoccupazione di giocare e passare il tempo in allegria tutti insieme. Niente di più naturale che condividere uno spazio sicuro all’aria aperta, dove i genitori possano essere tranquilli e i bambini divertirsi liberamente. Giochi differenti a seconda dell’età ma che sono di fondamentale importanza per lo sviluppo del bambino che attraverso l’attività ludica inizia a formarsi, ad esprime la propria creatività e personalità, ad imparare a relazionarsi con gli altri e a condividere i giochi.», afferma Laura Bressan Consigliere Comunale, Delegata “Ecologia, Ambiente e Politiche giovanili”.

L’obiettivo del Comune è quindi quello di riqualificare il parco installando nuovi giochi, senza che i bambini, che sono i veri protagonisti, siano esclusi: per fare questo il sindaco Danilo Centrella e il Consigliere delegatoLaura Bressan, hanno deciso di invitare tutti i bambini, sabato 24 giugno alle ore 10.30 presso il Parco Comunale «per poter condividere insieme la scelta dei giochi e per abbellire la nostra area verde. Sarà un momento speciale che darà a tutti i piccoli la possibilità di partecipare attivamente alla scelta dei giochi che sono di loro gradimento, alla progettazione e all’abbellimento del parco. Sarà bello un giorno ricordare…. “in quel gioco c’è anche una piccola parte di me”».

In caso di maltempo l’incontro si terrà presso la Biblioteca comunale di Via Motto dei Grilli.