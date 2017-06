Scontro auto-moto, un ferito

ambulanza incidente Cassano Magnago

Il 118 è impegnato con due ambulanze e un’auto medica a Fagnano Olona, per un incidente tra un’auto e un ciclomotore.

L’incidente è avvenuto intorno alle 18.15 in via Leopardi, zona residenziale ma anche via di collegamento secondario tra i centri di Fagnano e Solbiate.

Il 118 ha portato in ospedale almeno una persona in codice rosso, un ragazzo di 17 anni. Sul posto anche una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Busto-Gallarate (foto d’archivio).