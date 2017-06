Scontro frontale tra due vetture sulla Statale della Valcuvia

Incidente sulla ss394, in territorio di Cittiglio e in direzione di Casalzuigno intorno alle 11 e 45 di questa mattina, martedì 6 giugno. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, un’autovettura Audi con a bordo una donna ha perso il controllo e ha invaso la corsia opposta, andando a scontrarsi con una Toyota Yaris che arrivava in direzione contraria con a bordo due persone.

Lo scontro frontale è avvenuto all’altezza dell’intersezione con Via Torino; dopo l’impatto la Yaris è finita contro un guard rail e quindi ha fermato la propria corsa contro un muro. La scena dell’incidente è apparsa preoccupante, con le due vetture praticamente distrutte; per fortuna però i feriti non sembrano in gravi condizioni.

Una persona è stata trasportata dall’elisoccorso all’ospedale di Legnano, le altre due coinvolte sono invece dirette al Circolo di Varese; a tutti i feriti è stato assegnato il codice giallo.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, la Polizia Locale, le ambulanze e l’automedica del 118 e come detto l’elisoccorso che è atterrato nelle vicinanze. Per permettere le operazioni di soccorso l’arteria stradale è stata chiusa per circa un’ora. A occuparsi dei rilievi e delle indagini sono gli agenti della Locale del Medio Verbano.