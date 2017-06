Schianto in via Leopardi, muore 17enne

Le foto di Malnate

Un ragazzo di 17 anni, Marco Colombo, è morto dopo essersi schiantato su un cancello in via Leopardi a Fagnano Olona.

L’incidente è avvenuto intorno alle 18.15 in via Leopardi, zona residenziale ma anche via di collegamento secondario tra i centri storici di Fagnano e Solbiate. Il ragazzo avrebbe fatto tutto da solo: secondo gli elementi raccolti dalla Polizia Locale, è da escludere la presenza di altri veicoli, resta da chiarire il motivo per cui il giovane ha perso il controllo.

Nell’impatto, violentissimo, il 17enne ha riportato ferite gravi, con emorragia. Prima i residenti della casa, accorsi immediatamente, e poi gli operatori del 118 hanno soccorso il ragazzo in codice rosso, ma non c’è stato nulla da fare. Sul posto anche una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Busto-Gallarate (foto d’archivio).