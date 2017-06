Scontro sulla Varesina, traffico in tilt

locate varesino

Un’auto e una moto si sono scontrate a Locate Varesino nel tardo pomeriggio di giovedì 29 giugno.

L’incidente è avvenuto all’altezza della rotonda con via San Quirico e ha coinvolto un uomo di 50 anni. Sul posto sono intervenuti i soccorritori in ambulanza e anche con l’elicottero da Como. I soccorsi sono arrivati in codice rosso ma fortunatamente le sue condizioni sembrano meno gravi; è stato dunque trasferito in ospedale in codice giallo.

Nel frattempo il traffico in tutta l’area è risultato fortemente congestionato. Sono stati segnalati almeno 3 chilometri di coda in entrambe le direzioni