Scontro tra Angera e Lisanza, un’auto fuori strada

incidente stradale auto fuori strada auto medica ambulanza vigili del fuoco

Incidente stradale sulla strada del lago tra Sesto Calende e Angera, mercoledì 21 giugno, alle ore 14:30. Per cause ancora in fase di accertamento due autovetture si sono scontrate in via Milano, nell’impatto una delle auto è finita fuori dalla sede stradale.

Sul posto sono intervenute due ambulanze del 118, oltre ai i vigili del fuoco del distaccamento di Ispra, che hanno messo in sicurezza i veicoli e collaborato con il personale sanitario per soccorrere i feriti.

Sono coinvolte tre persone, due in codice giallo (ferite, ma non in pericolo di vita). Si sono registrate lunghe code.