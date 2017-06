Scorie nucleari al JRC di Ispra: “Totale sicurezza e trasparenza”

Incontro nel pomeriggio di lunedì 19 giugno tra i sindaci di Ispra e Angera, i vertici del JRC e il deputato del Partito Democratico Angelo Senaldi.

Galleria fotografica Gli spazi dell'arte 4 di 24

Al centro dell’incontro il sito in cui attualmente sono custodite le scorie nucleari e quello di nuova realizzazione, noto come “Area 41″. Il direttore del JRC, insieme ai responsabili del progetto nucleare, hanno illustrato il sito a Melissa De Santis e Alessandro Paladini Molgora, sindaci di Ispra e Angera, amministratori del territorio tra i più interessati a quello che succede nel centro di ricerca europeo.

«La grandezza del nuovo edificio, che aveva insospettito nei giorni scorsi l’opinione pubblica alimentando in parte la preoccupazione circa la possibilità che questo nuovo spazio servisse per ospitare scorie di altre provenienze (esterne quindi al sito isprese), è stata spiegata con la necessità di ospitare, oltre ai residui già presenti, anche quelli che verranno prodotti dallo smaltimento degli edifici destinati allo stoccaggio attuale e degli altri edifici che in passato sono stati utilizzati per la ricerca sul nucleare – spiega il primo cittadino di Ispra -. Inoltre, il livello di sicurezza del nuovo sito di stoccaggio temporaneo è tale per cui le scorie, prima di entrarvi, subiscono un altro procedimento di “rivestimento” che ne fa aumentare fisicamente il volume, garantendo una maggiore stabilità al contenuto e abbassando pressoché a zero il rischio di emissione. A questo procedimento di “rivestimento” di tipo definitivo sono sottoposti anche i residui derivanti dallo smaltimento degli edifici e infrastrutture che sono state destinate alla ricerca nucleare».