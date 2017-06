Seneca e bici con ruote quadrate: seconda prova in corso

È uscito Seneca per la seconda prova dell’Esame di Stato al liceo classico.

Alle 8.32 il Ministero ha indicato le chiavi di attivazione del plico digitale e un minuto dopo il sito “ScuolaZoo.it” dava già l’annuncio così come era arrivato grazie alle urla arrivate da dentro le scuole.

Poco dopo le 9, traduzione classica e le domande di matematica erano già on line.

Per il classico si è scelto un brano tratto dalle “lettere a Lucio” in cui l’autore parla del valore della filosofia e del bisogno che l’uomo ha di essa. Seneca descrive le caratteristiche e le finalità, specialmente in rapporto alla vita reale.

Per la prova dello scientifico, infatti, si parla di biciclette con la domanda che si ispira al caso del MoMath Museum of Mathematics di New York circa la possibilità di procedere con le ruote quadrate: in uno dei padiglioni del Museo dedicati al divertimento matematico esiste questa bicicletta che può muoversi su una pedana particolare. Gli studenti dei licei scientifici devono stabilire se la funzione indicata nel compito rappresenta adeguatamente il profilo della pedana. Il secondo quesito riguarda lo studio di una funzione

Per scienze umane, indirizzo economico si parla di disoccupazione negli Usa e in Gran Bretagna e del legame del tasso con la crescita di un paese. Per scienze umane tradizionale è stato scelto un estratto da “Apocalittici e integrati” di Umberto Eco, saggio nel quale l’autore studia il ruolo dei mezzi di comunicazione di massa e della cultura di massa.

Dopo il tema che ha lasciato perplessi soprattutto quanti speravano nella traccia di analisi del testo, la giornata di oggi è, insieme a quella di lunedì prossimo, la più temuta dai maturandi. Si tratta dell’esame che poggia sul percorso prevalente svolto dai maturandi. tensione alle stelle soprattutto per gli studenti dello scientifico che già lo scorso anno erano rimasti spiazzati dalla difficoltà della prova. Pur avendo scampato la temutissima fisica, il timore di non essere all’altezza era condiviso.

Nelle scelte letterarie della prova di italiano, secondo i dati ministeriali, quasi un maturando su quattro ha scelto il tema tecnologico mentre il 12% ha optato per il poeta Caproni.