Sequestra un viado a Comerio, arrestato il cliente

Un uomo di 37 anni è stato arrestato, in mattinata (mercoledì), dai carabinieri di Varese dopo che la centrale operativa aveva ricevuto una richiesta di aiuto. Un uomo, al telefono, aveva riferito al carabiniere di turno solo poche parole: aiuto, Comerio, e un cognome.

I militari hanno controllato gli elenchi e notato che il cognome era effettivamente rispondente a un indirizzo del paese. Si sono recati sul posto e hanno sentito qualcuno che bussava alla porta dall’interno e invocava aiuto. Si trattava di un viado brasiliano, un uomo travestito che offre abitualmente prestazioni sessuali a pagamento.

Dopo aver aperto la porta i carabinieri hanno scoperto che il sudamericano aveva trascorso in quella casa una notte d’amore, ma in mattinata il cliente lo aveva minacciato con un coltello intimandogli di non lasciare l’appartamento e lo aveva chiuso dentro. Il sequestrato però è riuscito a telefonare approfittando di un attimo di distrazione. Il brasiliano aveva indosso 0,5 grammi di hashish ed è stato segnalato alla prefettura come assuntore. Il cliente dovrebbe essere processato per direttissima.