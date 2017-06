Sequestrate 50 piante di marijuana in un’area industriale

incidenti varie

Piantagione di marijuana in un’area industriale nel Saronnese. Gli uomini della Guardia di Finanza hanno sequestrato nei giorni scorsi cinquanta piante di cannabis messe a dimora in vasi e nascoste in un area industriale dismessa nel Comune di Saronno.

Le Fiamme Gialle sono riuscite a localizzare un’area circondata da una fitta vegetazione, in una zona impervia e non facilmente raggiungibile, dove era stata impiantata una vera e propria coltivazione di marijuana.

Le piante, pronte per essere raccolte, essiccate e immesse sul mercato dello spaccio, erano a dimora in vasi occultati nella sterpaglia, ben curate e con una rigogliosa crescita, tale da far ipotizzare anche frequenti operazioni di irrigazione e concimazione.

Le piante di marijuana sono state estirpate dai vasi e sottoposte a sequestro da parte dei finanzieri saronnesi. Sono in corso le indagini per identificare i responsabili dell’illecita coltivazione.