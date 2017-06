Serata sul rischio idrogeologico con Mimmo Mottura

Foto varie

Una serata sul tema del rischio idrogeologico a Cassano Magnago: la propone questa sera, 7 giugno, il candidato sindaco Mimmo Mottura.

È uno degli ultimi appuntamenti tematici per Mottura, che ad esempio sabato scorso ha tenuto un tavolo di confronto sul tema della terza età e sicurezza, al Borgorino: occasione per discutere le proposte contenute nel programma.

Ora si torna invece a parlare di un tema molto sensibile a Cassano: il rischio idrogeologico, legato in particolare (ma non esclusivamente) alla presenza dei torrenti Rile e Tenore, che confluiscono in città e che in particolare negli anni Novanta hanno provocato gravi inondazioni e danni. «Abbiamo deciso di affrontare il tema con il Comitato che da anni segue questo tema», spiega Mottura. Ospite della serata sarà infatti il Comitato in difesa dei cittadini dalle inondazioni, erede della lunga esperienza del “comitato alluvionati”.

Appuntamento alle 21 in sala Crespi (municipio)