Sere Fai d’estate, concerti e visite guidate a lume di candela

Anche nel 2017 il FAI – Fondo Ambiente Italiano organizza le Sere FAI d’Estate, la grande festa dei beni della Fondazione, che quest’anno, per la seconda edizione, coinvolge 16 proprietà aperte straordinariamente in notturna. Oltre 60 gli appuntamenti in calendario, che si svolgeranno nei fine settimana dal 9 giugno al 2 luglio e che consentiranno ai visitatori di scoprire i luoghi d’arte e natura del FAI in via eccezionale dal tramonto a mezzanotte. Tra questi, Villa Necchi Campiglio e la Palazzina Appiani nel Parco Sempione a Milano, Villa e Collezione Panza a Varese, Villa Della Porta Bozzolo a Casalzuigno e il Monastero di Torba a Gornate Olona, in provincia di Varese, Villa del Balbianello a Tremezzina e Villa Fogazzaro Roi a Oria di Valsolda, a Como. Novità di questa edizione sono i concerti e le performance musicali a cura degli studenti di 11 conservatori italiani, possibili grazie alla coordinazione artistica del maestro Pasquale De Rosa.

NEI BENI DEL FAI A MILANO

Venerdì 9 giugno dalle ore 19 alle 24 il giardino e gli interni di Villa Necchi Campiglio accoglieranno i visitatori al calar del sole sulle note dei giovani musicisti del Conservatorio di Milano e dei loro flauti, clarinetti, mandolini, chitarre, violini e violoncelli. Un’occasione per godere una serata d’inizio estate a bordo piscina, sorseggiando un bicchiere di vino, con la possibilità di visitare liberamente la casa progettata da Piero Portaluppi negli anni Trenta e conoscerla grazie alla storia raccontata dai narratori presenti in ogni sala.

Domenica 18 giugno dalle ore 19 alle 24 la Palazzina Appiani, bene affidato in concessione al FAI dal Comune di Milano, ospiterà un aperitivo a lume di candela con le “incursioni” della brass band degli studenti del Conservatorio di Milano. Trombe, ottoni e percussioni condurranno gli ospiti in un percorso musicale alla scoperta delle origini di questo luogo, dal grande balcone sul parco alle gradinate, dalla loggia al salone, proponendo un repertorio moderno, classico e jazz. Durante la serata, i volontari del FAI forniranno ai più curiosi informazioni sull’arena, sul parco e sulla palazzina, per comprenderne la storia e conoscerne i protagonisti, da Napoleone a Joan Baez, ai lavoratori del primo sciopero nazionale d’Europa, ai grandi campioni dello sport. L’aperitivo si svolgerà sul pulvinare storico, con affaccio sull’arena (in caso di maltempo in sala Appiani).

Con il Patrocinio del Comune di Milano.

NEI BENI DEL FAI A VARESE

A Villa e Collezione Panza sono in programma due straordinarie serate, venerdì 9 e 30 giugno dalle ore 19.30 alle 23, con visite libere nella dimora, aperitivi a cura del ristorante Luce e performance musicali in collaborazione con il Conservatorio di Milano: venerdì 9 giugno un classico quartetto d’archi suonerà brani di Wolfgang Amadeus Mozart e di Robert Schumann, mentre venerdì 30 giugno gli studenti del dipartimento di Musica jazz si esibiranno in un quintetto con voce per presentare alcuni degli autori afroamericani più rappresentativi di questo genere.

Al Monastero di Torba sono previste otto aperture notturne a lume di candela – venerdì 9 e sabato 10 giugno, venerdì 16 e 17 giugno, venerdì 23 e 24 giugno, venerdì 30 giugno e sabato 1° luglio, dalle ore 19.30 alle 23 – con la possibilità di gustare gli aperitivi a cura del ristorante La Cucina del Sole e partecipare a visite a tema oppure teatralizzate, da quella sulla misteriosa simbologia dei colori diffusa nel Medioevo al percorso in compagnia di un attore nei panni del custode della torre. Sabato 17 e 24 giugno gli allievi del Conservatorio di Milano intratterranno gli ospiti con due particolari concerti, il primo con un quartetto di sax, il secondo dedicato all’antico strumento della viola da gamba e alla sua delicatezza sonora.

Villa Della Porta Bozzolo aprirà venerdì 9 e sabato 10 giugno, venerdì 16 e sabato 17 giugno, venerdì 23 e sabato 24 giugno, venerdì 30 giugno e sabato 1° luglio dalle 19.30 alle 23: sei serate in cui alle visite guidate tematiche, dall’arte nel parco del bene alla moda nel Settecento, e agli aperitivi preparati dal ristorante La Cucina di Casa, si alterneranno le performance degli studenti del Conservatorio di Como, che divertiranno i visitatori con note di sassofoni e melodie di clarinetti. Con il Patrocinio della Provincia di Varese.

NEI BENI DEL FAI A COMO

Domenica 2 luglio tra le ore 19.30 e le 23 la loggia Durini a Villa del Balbianello, affacciata sul Lago di Como, sarà il romantico scenario per tre performance musicali al pianoforte, curate dal Conservatorio di Como, con brani di Mozart, Liszt, Chopin, Brahms, Beethoven e molti altri grandi maestri. I visitatori avranno la possibilità di raggiungere il bene a piedi percorrendo il sentiero illuminato con lanterne o via lago dal Lido di Lenno (partenze alle ore 20, 21 e 22). Durante la serata gli ospiti potranno partecipare a visite alla scoperta del bene e assaporare un buon gelato in una della più belle e romantiche dimore sul Lario.

Anche il borgo di Oria di Valsolda, dove si trova Villa Fogazzaro Roi, sarà coinvolto nelle Sere FAI d’Estate, in programma sabato 10 e 17 giugno dalle ore 19 alle 23 con visite guidate, degustazioni di vini a lume di candela e un piccolo aperitivo sul piazzale della Chiesa di S. Sebastiano, accanto alla villa. Renderanno ancora più magici gli appuntamenti le armonie dei giovani del Conservatorio di Como con flauti, clarinetti e chitarre, che suoneranno dalle ore 20 alle 21 nel giardino pensile (in caso di maltempo nel salone degli ospiti).

Con il Patrocinio di Comune di Tremezzina e Comune di Valsolda.

Il calendario “Eventi nei beni del FAI 2017”, è reso possibile grazie al significativo sostegno di Ferrarelle, partner degli eventi istituzionali e acqua ufficiale del FAI, e al prezioso contributo di PIRELLI che conferma per il quinto anno consecutivo la sua storica vicinanza alla Fondazione.

Anche per questa seconda edizione Radio Capital si conferma media partner delle Sere FAI d’Estate.

INGRESSI

Villa Necchi Campiglio, Milano

Intero € 15; Iscritti FAI e ridotto bambini (4-14 anni) € 5

Palazzina Appiani nel Parco Sempione, Milano

Intero € 15; Iscritti FAI € 12; Seconda consumazione € 10; Cocktail € 6

Ingresso con consumazione obbligatoria

Villa e Collezione Panza, Varese

Intero € 13; Ridotto bambini (4 – 14 anni) € 6; Ridotto studenti € 10; Biglietto famiglia € 30

Aperitivo con menu a buffet € 20

Monastero di Torba, Gornate Olona (VA)

Intero € 8; Ridotto bambini (4-14 anni) e Iscritti FAI € 3; Biglietto famiglia € 20

Aperitivo con menu a buffet €15

Villa Della Porta Bozzolo, Casalzuigno (VA)

Intero € 10; Ridotto bambini (4-14 anni) e Iscritti FAI € 4; Biglietto famiglia € 25

Aperitivo con menu a buffet € 20

Villa del Balbianello, Tremezzina (CO)

Intero € 20; Ridotto bambini (4-14 anni) € 10; Ridotto studenti € 14; Iscritti FAI € 4

Villa Fogazzaro Roi, Oria di Valsolda (CO)

Intero € 15; Iscritti FAI € 5; Ridotto bambini (4-14 anni) e studenti € 10

Per informazioni e calendario dettagliato: www.serefaidestate.it

www.fondoambiente.it