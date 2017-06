“Sere Fai D’Estate”, visite guidate è al tramonto

Villa della Porta Bozzolo

Proseguono gli appuntamenti nei beni del FAI – Fondo Ambiente Italiano in Lombardia con le Sere FAI d’Estate, la grande festa dei beni della Fondazione che quest’anno, per la seconda edizione, coinvolge 16 proprietà aperte straordinariamente in notturna. Oltre 60 gli appuntamenti che fino al 2 luglio consentiranno ai visitatori di scoprire i luoghi d’arte e natura del FAI in via eccezionale dal tramonto a mezzanotte. Tra questi, i beni in provincia di Varese, dove si svolgeranno i prossimi eventi in calendario.

Venerdì 23 giugno, dalle ore 19.30 alle 23, al Monastero di Torba, Gornate Olona (VA) è in programma un’apertura a lume di candela e una visita a tema dedicata ai colori simbolici del Medioevo, indagati attraverso gli ambienti e gli affreschi del monastero: dal bianco degli angeli al rosso dei martiri, dall’umiltà del nero al potere dell’oro. Eccezionalmente per questa serata i visitatori potranno gustare un picnic sotto le stelle a cura del ristorante La Cucina del Sole. Sabato 24 giugno i protagonisti saranno gli allievi del Conservatorio di Milano – Giovanna Scarlato, Gabriele Landillo, Manuel Costa e Kagni Ke – che intratterranno gli ospiti con un concerto dedicato all’antico strumento della viola da gamba e alla sua delicatezza sonora.

Villa Della Porta Bozzolo, Casalzuigno aprirà venerdì 23 giugno dalle 19.30 alle 23 e proporrà alle ore 19.45 e alle 21.30 due visite straordinarie incentrate sull’arte nel parco: un percorso alla scoperta della statuaria in pietra di Viggiù che decora le terrazze, il giardino e il teatro, per identificare i soggetti e i simboli rappresentati e comprendere i progetti architettonici che nei secoli hanno portato all’aspetto attuale del parco. Anche a Villa della Porta Bozzolo eccezionalmente per questa serata i visitatori potranno gustare un picnic sotto le stelle a cura del ristorante “La cucina di casa”.

Con il Patrocinio della Provincia di Varese.

Il calendario “Eventi nei beni del FAI 2017”, è reso possibile grazie al significativo sostegno di Ferrarelle, partner degli eventi istituzionali e acqua ufficiale del FAI, e al prezioso contributo di PIRELLI che conferma per il quinto anno consecutivo la sua storica vicinanza alla Fondazione.

Anche per questa seconda edizione Radio Capital si conferma media partner delle Sere FAI d’Estate.

INGRESSI

Monastero di Torba, Gornate Olona (VA)

Intero € 8; Ridotto bambini (4-14 anni) e Iscritti FAI € 3; Biglietto famiglia € 20

Aperitivo con menu a buffet €15. Venerdì 23 picnic sotto le stelle: €15 coppia; €25 famiglia (2 adulti + 2 bambini)

Villa Della Porta Bozzolo, Casalzuigno (VA)

Intero € 10; Ridotto bambini (4-14 anni) e Iscritti FAI € 4; Biglietto famiglia € 25

Aperitivo con menu a buffet € 20

Pic nic sotto le stelle Adulti: € 20,00; Ragazzi (4-14 anni): € 10,00

Per informazioni e calendario dettagliato: www.serefaidestate.it