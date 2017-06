Servizio Civile, Castellanza offre posti in biblioteca e ai servizi sociali

Foto varie

L’amministrazione comunale di Castellanza fa sapere che, in collaborazione con Anci Lombardia, ha aderito al bando del Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale, che offre ai giovani l’opportunità di partecipare attivamente alla vita della propria comunità attraverso esperienze di servizio di pubblica utilità.

L’opportunità è offerta ai giovani in età compresa tra i 18 e i 29 anni non compiuti. I progetti previsti dal Comune di Castellanza hanno durata annuale, prevedono un impegno di 30 ore settimanali e un compenso.

I candidati saranno impegnati presso il Servizio Biblioteca per la cura e gestione del patrimonio, l’archiviazione libraria e le attività di promozione della struttura e della cultura; il Servizio Sociale come supporto organizzativo nel Servizio Domiciliare alle persone disabili e anziane e il Servizio Istruzione per le attività di orientamento scolastico e professionale e di affiancamento ai minori presso le strutture scolastiche del territorio.

Le domande di partecipazione devono essere presentate entro il 26 giugno 2017 alle ore 12.30 compilando il modulo disponibile presso gli uffici comunali: Biblioteca, URP, Servizi Sociali, Servizio Istruzione o scaricabile dal sito internet www.scanci.it.

Sul sito del comune www.comune.castellanza.va.it trovate le informazioni complete sia sul bando che sulle modalità di presentazione delle domande.