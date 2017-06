Servizio civile con l’Sos della Valbossa, ecco come fare

valbossa sos

La Sos della Valbossa onlus apre al servizio civile volontario.

Il bando per i primi quattro posti messi a disposizione dall’associazione volontaria aderente all’Anpas e fondata nel 1998: le richieste devono pervenire entro il 26 giugno e riguarda il progetto d’impiego denominato “Ares 2017”.

Gli interessati devono avere un’età comprese tra i 18 e i 28 anni, avere disponibilità oraria di almeno 30 ore, avere voglia di immergersi per 12 mesi in una realtà di volontariato di pubblica assistenza e aver voglia di percepire un rimborso mensile di 433,80 euro.

Per avere maggiori informazioni ci si può rivolgere alla sede dell’associazione di azzate in via Colli 30 o reperire maggiori informazioni sul sito www.anpas.org.