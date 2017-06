Servizio civile, ultimi giorni per iscriversi al Corpo Volontari Ambulanza

Ultimo appello per la presentazione della domanda al Servizio Civile Nazionale presso il Corpo Volontari Ambulanza di Angera, associazione volontaria presente sul territorio dal 1977 aderente ad ANPAS Lombardia.

Occasione da non perdere per i ragazzi e le ragazze con un’età compresa tra i 18 e i 28 anni.

L’Associazione offre in un contesto eterogeno varie possibilità operative nel campo del Primo Soccorso. Corsi di formazione mirati, stage interattivi, partecipazione a gruppi di lavoro e molte altre attività, svolte in un clima di solidarietà e di condivisione.

Il Servizio ha la durata di un anno in cui poter esprimere le proprie capacità e maturare una scelta di vita. Inoltre è anche un’alternativa per entrare nel mondo del lavoro in modo originale e vantaggioso.

Infatti il contratto prevede che per un’attività di 30 ore settimanali vengano corrisposti 433 euro mensili. Arricchisce Il curriculum vitae e garantisce una crescita morale ed etica ai giovani cittadini.

Per informazioni e dettagli telefonare al n. 0331 930332 oppure recarsi direttamente alla sede del C.V.A. in Via Bordini, 9 c/o Ospedale “C. Ondoli” ad Angera.

Indirizzo email: ufficio©cva-angera.it – Sito: www.cva-angera.it

Data di scadenza: 26 giugno alle ore 14.00.