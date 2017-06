Sessantenne strattonata e scippata dietro l\'ospedale

Gli è passato accanto in bicicletta l’ha strattonata e mentre lei cercava di non cadere a terra le ha strappato la borsetta scappando con quella e lasciando sul posto la sua due ruote che sicuramente di provenienza furtiva. E’ l’elaborato scippo messo a segno qualche giorno da in via Campi proprio dietro l’ospedale cittadino di piazza Borella.

Ad assistere al furto alcuni residenti impegnati in giardino. I saronnesi hanno confermato di aver visto un ragazzo, sui vent’anni che passava accanto ad una sessantenne che stava pedalando in direzione della propria abitazione. Quando le due biciclette erano affiancate il ragazzo ha strattonato la donna che ha faticato non poco per evitare di cadere dalla sella. Approfittando di questo momento lo scippatore le ha strappato la borsa e lasciata la bici è corso via a piedi.

Ovviamente i residenti sono subito corsi in aiuto della donna. Una saronnese ha anche cercato di ricorrere il ladro ma senza riuscire a raggiungerlo. La vittima era fortunatamente illesa, non è neppure caduta, ma era decisamente confusa e provata. Sono stati avvisati i familiari che hanno provveduto ad aiutarla. All’interno della borsa aveva un po’ di contanti, il telefono cellulare ed alcuni effetti personali.