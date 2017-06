Sette Colli, Martinenghi sul podio anche nei 50 rana

Foto varie di nuoto

Nicolò Martinenghi ha concesso un bis sul podio del Trofeo Sette Colli, il più importante meeting internazionale di nuoto organizzato in Italia.

Dopo l’argento sui 100 rana con tanto di record italiano assoluto (e mondiale juniores), Martinenghi ha colto il bronzo anche sui 50, confermando di essere sulla strada giusta verso i Mondiali di Budapest.

Anche stavolta la vittoria é andata all’inglese Adam Peaty ma questo non stupisce: il britannico é attualmente la star mondiale della rana, detiene primati e titoli in serie e rimane il grande favorito di Budapest.

Martinenghi, allenato da Marco Pedoja a Brebbia, sta però confermando le migliori previsioni: a Roma ha coperto i 50 rana in 27″03, con Peaty che ha avvicinato il (proprio) primato mondiale (26″61) e Joao Gomes che ha fatto appena meglio del varesino. Il quale ora è pronto per volare in Israele ai campionati europei juniores: altra tappa di crescita (sarà il favorito sulle sue distanze) in vista di un mondiale nel quale il podio assoluto non è solo un sogno.

Oggi – domenica – ultima giornata del Sette Colli. In gara tra gli altri anche l’arconatese Matteo Rivolta impegnato nei 50 farfalla: nei 100 è stato di bronzo.