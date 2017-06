Sfilano le auto storiche e i giovani fanno festa

Foto varie

Cadrezzate nel Cuore, associazione giovanile con il patrocinio del comune di Cadrezzate, presenta sabato 1 luglio in piazza Davi e nel vicino Parco Comunale sul lago di Monate la gara d’auto d’epoca “Varese – Campo dei Fiori” che quest’anno vedrà la partecipazione di 25 Porsche (tributo Porsche) oltre alle 120 auto d’epoca già iscritte alla classica.

L’appuntamento in piazza Davi è previsto a cominciare dalle ore 14.30. La sosta delle auto sarà di circa un’ora, per poi ripartire come da orario e tempi di gara verso le 17.30.

La festa continua in piazza con “Giovani N’Festa” terza edizione: dalle ore 18.30 AperitiviAmo con Sangria Party, alle 19 ricco stand gastronomico e alle 21.30 sfilata di Moda “contro la violenza sulle donne” organizzata dalle associazioni ( Violenza Donne, Altra Me è Aisu).

La serata sarà animata dell’orchestra Fabio Mori. Con noi ad animare la serata Sara Elle da “Miss Red Carpet e Miss Reginetta d’Italia”.