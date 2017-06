Sfugge al blitz dei carabinieri di Trento, lo arrestano i colleghi di Legnano

Immagini di carabinieri

A seguito dell’operazione condotta dal Nucleo Investigativo di Trento, sono stati spiccati i mandati di cattura internazionale per rintracciare i 5 soggetti che ancora mancano all’appello e per i quali vi è il fondato motivo di ritenere che si trovino nei paesi di origine europei ed extracomunitari. L’operazione, denominata “Tavoletta”, ha condotto in carcere 24 indagati mentre altri 5 sono stati sottoposti alla misura dei domiciliari.

Nel frattempo, le sinergie investigative del Reparto Operativo trentino e della Compagnia carabinieri di Legnano hanno dato l’esito sperato e che ci si aspettava: è stato rintracciato Gianluca Sgroi, milanese, classe 1991, residente nella bergamasca, per il quale il GIP aveva previsto, nell’ordinanza di custodia cautelare emessa a carico dei 35 soggetti interessati dall’Operazione Tavoletta, la reclusione presso il carcere di Piacenza, ove è stato condotto dall’Arma milanese ieri sera, dopo il rintraccio.

L’uomo, che era irreperibile, è stato “pizzicato” nella zona di Legnano a casa della madre. L’uomo risultava deferito dal Nucleo Investigativo quale compartecipe del sodalizio criminale, avendo fornito appoggio logistico a Saimir Osma quando quest’ultimo si trovava a dimorare nella provincia di Bergamo. Inoltre è stato deferito anche per detenzione illegale di arma da sparo, “commerciando egli in armi” (come recepisce l’Ordinanza del dott. La Ganga), quindi l’attenzione dei militari che hanno operato per la cattura, sulla scorta delle indicazioni dei militari di Trento, è stata massima.

I Carabinieri di Legnano, informati dagli operanti, hanno attivato ogni tipo di fonte informativa e scandagliato ogni cosa conosciuta sulla vita del soggetto, pregiudicato, ben noto ai militari di Via Guerciotti. Proprio queste conoscenze hanno consentito di sapere che il giovane, dopo aver trascorso una notte in albergo a Legnano, tra l’altro senza pagare, stava organizzandosi per andarsene.

Lo hanno aspettato pazientemente in quella che era stata, in passato, la sua abitazione e dove ora abita la madre a Canegrate. Lì, con la donna, vivono i suoi due bambini, piccolissimi. Sarebbe passato a salutarli, questa la convinzione degli investigatori. Così è stato. Lo hanno visto entrare alle 18,00 circa i Carabinieri del Nucleo Operativo.

Con il supporto dei colleghi della Radiomobile e della Stazione di Parabiago, hanno accerchiato la villetta su due livelli, cercando di capire quale fosse il momento migliore per intervenire. Dopo due ore di osservazione è scattato il blitz, quando sono stati visti tutti gli seduti a tavola. Entrati i militari, l’uomo di 26 anni ha subito capito e non ha opposto resistenza, ha preso la sua borsa, già preparata per partire, ed a seguito i militari.

Prima di uscire un’ultima richiesta, poter salutare i suoi bambini. Lo ha fatto piangendo, mentre questi dormivano sul letto. Dopo le notifiche del provvedimento è stato trasportato alla Casa Circondariale di Piacenza, su disposizione del Magistrato inquirente.