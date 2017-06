Si arricchisce la grande festa di piazza per i giovani di Accumoli e Amatrice

Mancano poche ore all’apertura del grande evento a favore dei giovani di Accumoli ed Amatrice e il programma della giornata si arricchisce.

Mercatino attivo dal mattino, per i più piccoli gonfiabile e pop corn, laboratori e un canestro per i piccoli cestisti, poi tanta musica.

Non da meno il pensiero che i bambini Gaviratesi invieranno ai bambini di Amatrice e del centro Italia scrivendo un bigliettino e lanciando con il palloncino.

La sorpresa: solidarietà chiama solidarietà, infatti alle ore 15,00 sul palco centrale si esibirà la Band La Nuova Risonanza dopo il successo riscontrato alla festa Pi(a) ZZA La SaLUTE! il progetto di inclusione sociale prosegue alla grande. Un concerto ricco di contenuti e buona musica, da non perdere!

Poi risotto per tutti, birra e la sera amatriciana non stop. E non finisce qui.

La sera alle ore 21,00 grande concerto dei Rajas un band giovane cresciuta grazie alla professionalità della nostra scuola di musica Music Segrets.

100 volontari delle Associazioni organizzatrici, 14 studenti degli Istituti Alberghieri, De Filippi e Ciofs (Maria Ausiliatrice) che ci aiuteranno a servire i pasti, 15 ragazzi rifugiati ospitati a Varese impegnati negli allestimenti e molti cittadini che si sono offerti di contribuire.

“Un grazie a: Ortofrutta Bonotto, Fantinato Group/Carrefour, Mantegazza Formaggi, Birrificio Angelo Poretti, Salumificio Colombo, Latte Varese che hanno deciso di donare gratuitamente tutti i prodotti per la cucina.

La prima vittoria l’abbiamo già centrata una grande alleanza e unione per fare del bene, adesso ci aspettiamo la vera vittoria: i gaviratesi alla festa per i giovani di Accumoli e Amatrice”, affermano gli organizzatori.