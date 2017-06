Si conoscono al super e domani si sposano. La Coop regala loro una spesa

Si conoscono al supermercato e domani si sposano

Alla fine ti capita che dal “buongiorno” e “buonasera” passi al “tu”, e in un attimo ti trovi sull’altare, in faccia al prete a dire sì.

L’avevano notata da tempo quella simpatia sbocciare in amore, i cassieri della Coop di Lavena Ponte Tresa, fra uno scontrino e un carrello. E nell’aria si era sparsa rapidamente la voce, addirittura, di un matrimonio imminente.

Per suggellare l’unione fra Rosario e Martina, che domani si sposano, è stata orchestrata dai dipendenti del supermercato una piccola sorpresa.

Hanno contattato la madre della sposa e gli amici ed è stata “combinata” l’ultima spesa da single prima del matrimonio. Dopo una sorta di caccia al tesoro fra le corsie del supermercato, ecco il regalo: un carrello pieno di prodotti, con tanto di velo da sposa.

«Siamo felici di essere stati un po’ complici di questi due giovani che domani si sposeranno – ha commentato Ettore Terribili, Responsabile politiche sociali zona Varese di Coop – . Questi due ragazzi si sono conosciuti all’interno del supermercato di Lavena Ponte Tresa, e il semplice gesto di fare la spesa li ha portati a nozze». Terribili fa sapere che alla Coop spesso vengono fatte feste per i dipendenti che vanno in pensione, come del resto accade in molti altri posti di lavoro. Ma quella del matrimonio, da queste parti, è la prima volta che si vede.

Un fatto forse meno insolito di quanto possa credersi, però. La prova sta nel racconto che proprio Terribili fa della sua storia coniugale: «Lavoravo alla Coop di Novate Milanese, anni fa. E rimasi molto colpito dall’espressione di una ragazza che veniva spesso al supermercato con l’espressione a volte molto diversa nell’arco della stessa giornata. Anche lei mi notò. Un giorno si presentò con la sorella: erano due gemelle omozigote, due gocce d’acqua. Una delle due è diventata mia moglie».

Cosa pensare? “La Coop sei tu”.