Si è alzato il livello delle acque, Ceresio sorvegliato speciale

Porto Ceresio - lago alto

(La passeggiata di Porto Ceresio – foto di Maria Desogos)

A Porto Ceresio da ieri sera il lago che ha iniziato ad alzarsi ha invaso alcuni punti limitati della passeggiata a lago e un tratto di piazza Sant’Ambrogio.

“Al momento la situazione non desta particolare preoccupazione, abbiamo un livello di allarme arancione – dice il sindaco di Porto Ceresio Jenny Santi – ma il livello delle acque è costantemente sotto controllo e la Protezione civile che ieri ci ha dato una grossissima mano continua a presidiare il territorio comunale”.

“Colpa” dei violenti acquazzoni delle ultime ore ma, spiega il sindaco di Porto Ceresio, anche degli accordi tra Italia e Svizzera sulla regimazione delle acque: “In situazioni come questa, per evitare che si innalzi eccessivamente il livello del Lago Maggiore, mettendo a rischio città come Locarno, il deflusso del Tresa viene bloccato e questo fa alzare il livello del Ceresio. Siamo in contatto con l’autorità di bacino, sia per i danni subiti in questi giorni sia per il controllo dei livelli, ma l’ipotesi è che il livello del lago cresca ancora di pochi centimetri”.

“Abbiamo già in programma di incontrare l’autorità di bacino per capire che possibilità ci sono di intervenire per evitare ripercussioni per Porto Ceresio”.