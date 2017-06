Si parte stasera con le apertura \"a tema\" del giovedì sera

Debutteranno stasera gli attesi “Giovedì del commercio” promossi dal Distretto urbano del commercio, dall’Associazione commercianti e dall’Amministrazione comunale. L’iniziativa è molto attesa la città perché si trasforma in una serata per vedere il centro di Saronno “animarsi” di tanti eventi e “accendersi” con le vetrine dei negozi.

Riconfermata la formula delle serate: un tema intorno a cui si sviluppano gli eventi che animano il centro in cui è possibile fare shopping grazie ai negozi aperti per tutta sera. Ad esempio in occasione del primo giovedì, quello di debutto, e cioè oggi, il filo conduttore della serata sarà una dedica ai bimbi. Ci saranno iniziative a tema in tutta la zona pedonale del centro storico, con spettacolo di magia a cura de “Il cappellaio matto”, in piazza Schuster è programmato il karaoke e la baby dance, in vicolo Pozzetto ci saranno i “Frati birraioli” e giochi per bambini (limbo, sabbionaia, hula-hope, pesca delle paperelle, piscinetta con palline per i più piccini). Previsto l’allestimento anche di un punto relax e la presenza di un carretto dei gelati.

In piazza Libertà, “cuore” del centro cittadino, andrà in scena una dimostrazione scherma a cura dell’Associazione Scherma Saronno; ci sarà anche il truccabimbi ed è in calendario la distribuzione di palloncini per i bambini, in collaborazione con la Croce rossa in corso Italia, ed in via San Cristoforo. Prevista inoltre musica dal vivo in via Mazzini. Ancora, al museo della ceramica “Gianetti” di via Carcano si tiene la presentazione letteraria di “E tu chi sei? L’okapi”, storia “di animali che parlano di uomini”; dalle 19 con l’autore Dino Ticli ed ingresso libero.

“Si parte alla grande – spiega con soddisfazione l’assessore comunale al Commercio Francesco Banfi – ma tutti i giovedì saranno interessanti e divertenti, e speriamo con tanta gente nelle strade del centro cittadino, saronnesi ma perchè no anche provenienti dal circondario. Cercheremo, settimana dopo settimana, di creare eventi che vadano incontro a tutti i gusti, da quelli dei grandi a quelli dei più piccoli. E l’augurio è che il centro storico di Saronno resti illuminato dalle luci di tanti negozi aperti e pronti a contribuire alla festa”.

Tanta cura per l’intrattenimento ma anche sul fronte dei problemi pratici: il Comune si è mobilitato sul fronte della raccolta differenziata studiando una diversa fascia oraria di esposizione delle diverse frazioni per i residenti e le attività commerciali del centro. I mezzi per la raccolta di Econord saranno l’opera già nel pomeriggio fra le 12.30 e le 14.