Si ribalta con l’auto e finisce in un giardino

Foto varie

Brutta disavventura, per fortuna senza gravi conseguenze, per un ragazzo di 19 anni, che ieri sera si è ribaltato con l’auto in viale Borri finendo nel giardino di un’abitazione.

Erano circa le 22.30, quando per cause ancora in corso di accertamento, il giovane ha perso il controllo della vettura ed è uscito di strada. L’auto si è rib altata e ha finito la sua corsa nel giardino di una casa.

Sul posto i Vigili del fuoco intervenuti con un’autopompa, hanno messo in sicurezza l’automezzo e collaborato con il personale della Croce Rossa di Varese per soccorrere il ferito. Il ragazzo è stato portato in codice verde all’Ospedale di Circolo. Le sue condizioni non destano preoccupazione.