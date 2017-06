Sicurezza dei pedoni, interventi in centro

Foto varie

“A completamento di quanto annunciato negli scorsi mesi, siamo intervenuti anche in via Battisti come gia’ fatto in via Asmara e in via Don Folli con acccorgimenti importanti, per la salvaguardia dei pedoni e la messa in sicurezza di punti particolarmente pericolosi. Ringrazio i cittadini intervenuti per i preziosi suggerimenti ricevuti”.

Lo ha detto questa sera il vice sindaco Alessandro Casali.

Dell’argomento sicurezza stradale si è parlato nelle assemblee cittadine ma anche diffusamente sui social network nell’ultimo periodo.

In molti si sono lamentati della poca sicurezza percepita in alcune strade della cittadina.