Sicurezza, i Cinquestelle chiedono il ripristino del pattugliamento sui laghi

squadra nautica polizia provinciale ottobre 2015

Il M5S Lombardia ha depositato, nel corso del Consiglio regionale, una mozione urgente, a firma della consigliera regionale Paola Macchi, sul “Servizio di controllo e pattugliamento dei laghi e dei fiumi lombardi”.

“Le Polizie Nautiche Provinciali – spiega Macchi – erano corpi specialistici dediti al pattugliamento dei laghi e dei fiumi della nostra Regione, all’assistenza dei natanti in difficoltà e dei bagnanti in pericolo. Con la Legge 56 del 2014 sono state smantellate, creando un vuoto in termini di sicurezza. Dal giugno 2015 la competenza è passata in capo alla Regione che però non ha destinato alcuna somma per la continuazione del servizio; sul Lago Maggiore, dal 2015, sono solo i carabinieri di Luino che devono pattuglia 70 km di costa lacustre con una sola imbarcazione. Noi chiediamo alla Giunta che venga ripristinato un servizio importantissimo per garantire la sicurezza di natanti e bagnanti soprattutto durante il periodo estivo appena iniziato; basta andare una domenica su una delle spiagge del nostro bel lago per rendersi conto di quanti bagnanti e quante moto d’acqua e natanti frequentano le nostre coste. Chiediamo che la sicurezza dei turisti del lago sia una priorità della Regione, ci auguriamo che venga accolta”.

La mozione chiede che la Giunta regionale si attivi per “mettere in atto tutti i provvedimenti e gli atti volti ad eliminare questa incresciosa situazione, al fine di salvaguardare l’incolumità e la sicurezza all’interno delle acque territoriali interne e, nello specifico, della Provincia di Varese”.