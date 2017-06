Sicurezza, la variazione di bilancio per l’acquisto di telecamere

Foto varie

L’eco dei fatti di cronaca sul territorio comunale, a partire dalla stazione colpita da diversi atti vandalici, si è riverberata nei conti del Comune che nell’ultimo consiglio comunale ha votato una variazione di bilancio che fra le altre voci contempla l’acquisto di sistemi di sicurezza per circa 80 mila euro.

«Abbiamo partecipato ad un bando regionale e l’abbiamo vinto, assegnazione che è arrivata dopo la redazione del bilancio, per questo abbiamo dovuto votare la variazione – spiega il sindaco Silvana Alberio. I fondi sono per i 70% a carico della Regione e la rimanente quota di copertura economica in capo agli enti. Era da tempo che avevamo pensato di investire su questo tema».

Sul punto la minoranza ha trovato corretta la scelta di Palazzo, astenendosi durante la votazione: «Un voto per noi inusuale poiché ci esprimemmo contro il bilancio di previsione. Abbiamo tuttavia voluto dare, con l’astensione, un segnale di apprezzamento alla maggioranza per aver seguito le nostre indicazioni all’indomani degli atti vandalici alla stazione».

Un segnale di distensione, quindi, nei rapporti fra maggioranza e opposizione dopo le polemiche a tinte forti dei mesi scorsi, che fa rientrare la dialettica all’interno del Consiglio nei binari del confronto.

Proprio come avvenuto per l’altro punto importante della serata, vale a dire la modifica della convenzione del 2008 fra Comune di Gavirate e Iniziativa Gaviratese (il Centro Commerciale). Nella vecchia convenzione era previsto che il privato, a titolo di oneri compensativi, avrebbe dovuto realizzare due ponti, uno lungo viale Ticino, e l’altro lungo la Sp1 all’altezza dell’attuale rotatoria nella zona fra il campo sportivo e le scuole medie. L’idea di realizzare i ponti però venne stralciata e il valore delle due opere – circa 300 mila euro – dovrà ora essere messo a frutto con altri lavori.

L’amministrazione ha voluto investire su due interventi: «Abbiamo scelto la realizzazione di un passaggio ciclopedonale all’altezza della rotatoria lungo la sp1 per agevolare il passaggio di molti giovani al centro sportivo – ha spiegato il sindaco Alberio – . Poi vorremmo operare una risistemazione di parte del centro storico nella zona finale di viale Garibaldi (la strada in acciottolato dove c’è il mercato ndr)».

È su questo punto che la minoranza ha votato contro. Per Gianni Lucchina era necessario investire su altre priorità: «Mettiamo in discussione le scelte adottate, il fatto che al posto dei due ponti la maggioranza abbia deciso di realizzare due opere non prioritarie per il paese. A nostro avviso quei soldi andavano spesi diversamente e poniamo a questo proposito sul piatto tre proposte alternative: interventi di risistemazione urbanistica e stradale sulle frazioni (Oltrona, Voltorre e Groppello) per le quali non è stato speso un soldo; destinare risorse attendendo l’emissione di un prossimo bando per adeguare l’auditorium, che ospita migliaia di persone ogni anno ma che non è più adeguato; oppure, ancora, investire sì sulla Garibaldi, ma con un intervento di riqualificazione massiccio, non solo per rifare un marciapiede. Non è stata, a nostro avviso, una buona decisione, Per questo abbiamo votato contro».