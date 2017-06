Sicurezza, rete fognaria e pavimentazione: partono i lavori stradali

Cantieri stradali generiche, lavori stradali

Tempo di lavori stradali a Cardano al Campo. “Da qualche giorno – annuncia il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici Vincenzo Proto – sono stati completati i lavori di rifacimento del tronco fognario di via Nino Bixio con il rifacimento del manto stradale. Il lavoro è stato realizzato in poco più di dieci giorni per una spesa di circa 30mila euro. (Foto di repertorio)

Il Comune fa sapere che da lunedì 12 giugno partiranno invece i lavori di completamento della rete delle acque meteoriche di via Delle Biolle ed il completo rifacimento della pavimentazione stradale. “Un intervento da oltre 100mila euro – spiega Proto - che sarà realizzato nei prossimi due mesi. Si tratta infatti del completamento di un importante progetto di sdoppiamento della rete fognaria, con la realizzazione di una rete dedicata alle acque meteoriche”.

Nel 2010 era stato realizzato uno studio idraulico di tutto il territorio comunale a cui ha fatto seguito la realizzazione di pozzi perdenti trivellati ad oltre 15 metri di profondità nella zona di via Carreggia e la sistemazione della stessa via Carreggia.

“Con questo importante intervento – spiega il vicesindaco – si realizzerà un ulteriore tassello di un disegno complessivo volto alla messa in sicurezza del territorio dal punto di vista idrogeologico. I lavori di scavo e posa delle tubazioni proseguiranno per alcune settimane e le aree di cantiere verranno di volta in volta segnalate con opportuna segnaletica cercando di minimizzare i disagi per i residenti. Verrà poi integralmente rifatta la pavimentazione stradale di via delle Biolle e di alcuni tratti di Via Croce e Bellini“. In questi giorni il vicesindaco ha informato le famiglie con una lettera che descrive le fasi di cantiere nelle vie Delle Biolle, Croce, Bellini e Puccini.

“Un altro importante intervento che verrà realizzato a partire dalla fine del mese di giugno – conclude Proto – è la messa in sicurezza di via Milano. Il 20 aprile si è svolto un incontro con i residenti di Via Milano e di alcune strade laterali: dall’analisi puntuale delle criticità emerse, la giunta ha deciso di porre in essere una serie di interventi, tra i quali: il posizionamento di limitatori di velocità, il completo rifacimento della segnaletica stradale al fine di costituire una zona con limitazione di velocità nel rispetto delle condizioni previste dal codice della strada”.