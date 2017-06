“Sindaci del territorio al fianco di Laura Cavalotti”

foto del saronnese che non vanno in nessuna categoria

Dopo Giorgio Gori, sindaco di Bergamo, già arrivato due settimane fa a sostenere la rielezione dell’attuale sindaco uscente Laura Cavalotti, ieri a fianco della candidata sindaca per il PD, Partecipare Insieme 2.0 e Sinistra X Tradate sono intervenuti nel mattino presso il mercato e nel pomeriggio nei parchi della città di Tradate anche il Sindaco di Varese Davide Galimberti, il Sindaco di Comerio Aimetti e il sindaco di Malnate Astuti.

Presso il mercato cittadino l’attuale sindaco di Tradate Laura Cavalotti affiancata dagli altri sindaci si è intrattenuta parlando con i cittadini e i passanti mentre nei parchi tradatesi di via Oslavia e di Villa Centenari sono state le famiglie il fulcro degli incontri con questi rappresentanti delle istituzioni locali.

La coalizione a supporto della rielezione di Laura Cavalotti sindaco sottolinea che «Questi incontri hanno consentito alla cittadinanza e alle famiglie tradatesi di capire a pieno quanto si preferisca ascoltare le esperienze dei sindaci virtuosi della zona che vivono ogni giorno sulla loro pelle cosa vuol dire amministrare per il bene dei cittadini piuttosto che lasciare sfilare i propri VIP in arrivo da Roma e addirittura da Bruxelles che ci vengono a parlare dei problemi che potrebbero risolvere ma non vogliono risolvere».