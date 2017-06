Sintini e Zaytsev ospiti a Varese e Busto

Ivan Zaytsev of Italy serves

Per gli appassionati di pallavolo della nostra provincia la giornata di martedì 6 giugno è di quelle da segnare sul calendario; in luoghi e orari differenti saranno infatti ospiti due grandi campioni del volley azzurro.

Si comincia al mattino, al PalaInsubria di via Monte Generoso, dove sarà presente Jack Sintini, ex palleggiatore della nazionale (in bacheca un Europeo, due scudetti e tanto altro) che nel corso della carriera ha dovuto anche affrontare un tumore al sistema linfatico per il quale dovette interrompere per un anno l’attività agonistica.

Sintini (che si è ritirato nel 2015) parlerà della sua esperienza di sport e di vita nell’ambito del programma “Allenarsi per il futuro” organizzato dall’Ufficio Orientamento e Stage del Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi dell’Insubria in collaborazione con Bosch, Randstad e Sodalitas Varese. L’incontro sarà aperto a 200 studenti dell’Isiss Daverio-Casula di Varese.

Sarà invece disponibile a tutti il secondo, prestigioso, appuntamento pallavolistico della giornata: dalle ore 18 al PalaYamamay di Busto Arsizio (apertura cancelli alla 17,30) sarà presente Ivan Zaytsev, uno dei più forti pallavolisti al mondo. Lo schiacciatore azzurro presenterà la sua autobiografia “Mia”, libro scritto insieme al giornalista Marco Pastonesi.

Zaystsev racconterà le gioie e i dolori della sua ascesa, dall’infanzia all’argento olimpico. L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti; l’organizzazione è a cura della libreria Ubik di Busto Arsizio.