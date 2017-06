So. Crem.: Alessandro Bonfadini è il nuovo presidente

tempio crematorio

Nel corso dell’assemblea ordinaria dei soci tenutasi il 21 maggio scorso sono state rinnovate le cariche sociali di So.Crem Varese, società varesina per la cremazione, per il triennio 2017 – 2019 che risultano così composte:

Consiglio Direttivo

Maria Rita Baranzini, Alessandro Bonfadini, Ivo Bressan, Cesare Chiericati, Carlo Garoni, Bruno Gasparotto, Mauro Malinverni, Antonio Moroni, Pierino Piazza, Alberto Speroni, Bianca Spoltore, Alberto Ughetta, Ambrogio Vaghi.

Collegio dei Revisori dei Conti

Effettivi: Sandro Azzali, Roberto Gervasini, Silvano Sorbaro Sindaci.

Supplenti: Angela Bertoni Gigli, Mario Bianchi.

Collegio dei Probiviri

Effettivi: Giovanni Dotti, Ione Vernazza, Benvenuta Pedotti.

Supplenti: Claudia Premoselli, Felice Conti.

È stato altresì nominato Sandro Azzali Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

L’Assemblea dei Soci ha ringraziato il presidente uscente Ivo Bressan per l’attività svolta nel corso di due mandati consecutivi alla guida dell’Associazione. Per motivi famigliari e di salute egli ha deciso di non candidarsi per incarichi di vertice.

Al termine dell’assemblea il nuovo Consiglio si è riunito per nominare le cariche direttive per il triennio 2017 – 2019 che risultano così composte:

– Presidente: Alessandro Bonfadini

– Vice Presidente: Mauro Malinverni

– Tesoriere: Ambrogio Vaghi