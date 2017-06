“Sogno di una notte di mezza estate” al Santuccio

via Morosini

La Scuola di Teatro Musical Splendor del Vero “Bottega d’Arte Drammatica” fondata da Luisa Oneto, attrice regista diplomata all’Accademia dei Filodrammatici di Milano, vuole offrire a coloro che amano l’arte teatrale un ventaglio di opportunità espressive.

Da anni ci occupiamo della formazione di “professionisti della parola”. Un percorso formativo ed educativo indirizzato alla conoscenza ed alla applicazione della tecnica teatrale in vari ambiti quali la prosa, danza, musica, canto, coreografia, scenografia, animazione ed improvvisazione teatrale. Il percorso formativo anno 2016/2017 viene svolto a Varese presso Il Teatro Santuccio Via L. Sacco n. 10 da ottobre 2016 a luglio 2017 nei giorni di lunedì martedì e giovedì in orario pomeridiano e serale ed è rivolto a bambini in età scolastica (sez. guitti) giovani adolescenti (sez. commedianti) ed adulti (sez. istrioni) in forma didattica con il seguente programma:

• LA PAROLA le vocali italiane, la pronuncia, giochi con le parole, lettura ed interpretazione delle emozioni di un testo favola fiaba

• LA MUSICA le note musicali, il ritmo, ascolto, espressioni delle sensazioni che suscita la musica

• IL CANTO vocalizzi, intonazione, la voce strumento versatile, studio della canzone con accompagnamento corale

• LA DANZA il corpo armonia meravigliosa singolare in ciascun individuo, il movimento nello spazio, interpretazione della musica di diverso genere col movimento corporeo

La Scuola Teatro Musical Splendor del Vero ha un fine educativo e formativo, il percorso diretto e condotto da Luisa Oneto si avvale nel ruolo di docenti, di artisti affermati presso il Teatro della Scala di Milano, il Piccolo Teatro di Milano, il Balletto di Toscana e della collaborazione per eventi stage lezioni aperte ed incontri culturali dell’Ass.ne Culturale GirinArte Teatro Arte Eventi di Varese.

Calendario programma saggi giugno / luglio 2017 presso Teatro Santuccio Varese ingresso gratuito ad offerta libera

• lunedì 05 giugno ore 19.30 allievi Scuola Teatro Musical S.d.V. in Cenerentola (Walt Disney)

• lunedì 12 giugno ore 20.00 allievi Scuola Teatro Musical S.d.V. Sogno di una notte di mezz’estate (Shakespeare)

• lunedì 26 giugno ore 21.00 allievi Scuola Teatro Musical S.d.V. Così è se vi pare (L. Pirandello)

• lunedì 03 luglio ore 21.00 allievi Scuola Teatro Musical S.d.V. La Divina Commedia (Dante)

“L’uomo è destinato ad un compimento di sé … deve essere educato perché diventi più se stesso. L’educazione è lo strumento principe della cultura. La vera maniera di crescere è aspirare ad andare oltre i propri limiti, nutrendo sublimi desideri di grandi cose e lottando fino in fondo per realizzarli. Senza una proposta adeguata la reazione alla realtà può essere solo reattiva. Attraverso la conoscenza, la reazione sarà a seconda dell’evoluzione che una conoscenza ha avuto. Per me il teatro è una proposta educativa convincente all’esigenza del compimento di sé. Un lavoro approfondito sulla parola, il testo ed il personaggio, consente all’aspirante attore di scoprire la propria forza espressiva al fine di restituirla in una messa in scena come ambito culturale preziosissimo” (Luisa Oneto)