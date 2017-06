Sole d’estate, un amico da trattare con cautela

controllo nei melanoma

Con l’arrivo dell’estate si ripropone il tema dell’esposizione al sole e dell’abbronzatura.

Per contrastare l’insorgenza del melanoma maligno senza rinunciare alla tintarella estiva si possono attuare alcune precauzioni, peraltro poco impegnative.

Il melanoma maligno è una neoplasia in continuo aumento nel mondo per fattori come il buco nell’ozono e il cambiamento delle abitudini di vita. Sempre più persone vanno in vacanza e i bambini, soprattutto, sono esposti al sole anche nelle ore centrali della giornata rischiando ustioni. E proprio le ustioni solari rappresentano il primo fattore di rischio di melanoma, oltre a quelli costituzionali che caratterizzano i fototipi chiari (ovvero chi ha pelle chiara, capelli biondi o rossi ed efelidi), ed a quelli genetici (mutazioni che danno la predisposizione ad ammalarsi).

È per questo importante argomento che esperti provenienti da vari centri di eccellenza per la cura del melanoma si riuniranno nell’aula Michelangelo dell’ospedale di Circolo di varese sabato 10 giugno per discutere e confrontarsi sulle nuove frontiere diagnostiche e terapeutiche per la cura del più aggressivo dei tumori della pelle.

Responsabili scientifici dell’evento sono il Dott. Maurizio Lombardo, Responsabile della Chirurgia dermatologica e la Dott.ssa Ilaria Marcon, specialista oncologa.

Presidenti del congresso la Dott.ssa Graziella Pinotti, Direttore del Dipartimento Oncologico della ASST dei Sette Laghi e il Dott. Alberico Motolese Direttore della S.C. Dermatologia dell’Ospedale di Circolo di Varese.

Il simposio si articolerà in diverse sessioni dedicate al trattamento dello stadio iniziale della malattia ed alla diagnosi precoce, nonché alla gestione della fase avanzata, con uno sguardo all’immunoterapia con anticorpi monoclonali ed ai nuovi farmaci a bersaglio molecolare. L’evento scientifico, dunque, ha la finalità di esaminare e discutere gli aspetti di ordine patogenetico, molecolare, clinico ed affrontare i più rilevanti progressi terapeutici. Sarà inoltre occasione per presentare il percorso diagnostico terapeutico del melanoma della nostra azienda ospedaliera, che permetterà alla popolazione varesina di accedere a cure sempre più mirate ed efficaci.