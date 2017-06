Solevoci Festival e InCanto, due festival in città

Solevoci Festival

Solevoci Festival e InCanto a Varese faranno cantare la città. Dal 9 al 18 giugno, per le piazze del centro storico si esibiranno ben 27 cori e gruppi vocali con programmi musicali di ogni genere, dalla musica classica, la polifonia sacra e più tradizionale ai repertori musicali più attuali, moderni e pop. Non solo esibizioni all’aperto e open singing in alcuni dei luoghi più suggestivi di Varese (come il Sacro Monte, il Castello di Masnago e il Cortile d’onore dei Giardini Estensi) e concerti nelle Chiese più note di Varese. Tra i 50 appuntamenti che costellano il programma della settimana ci saranno anche momenti di formazione dedicati a chi ha trasformato la passione per il canto in una professione: ad arricchire il programma si terranno lezioni per direttori di coro o per aspiranti tali, workshop di CircleSongs per appassionati di canto, seminari dedicati alla direzione di coro di voci bianche e laboratori per cori pop. Il calendario aggiornato è consultabile su: www.festival.solevoci.it e www.incantoavarese.it.

Solevoci Festival e InCanto a Varese sono organizzati rispettivamente dall’associazione culturale Solevoci e dal Coro da Camera di Varese, in partenariato con il Comune di Varese, con il contributo di Regione Lombardia – bando Cult City #inLOMBARDIA, in collaborazione con Convergenze (con il contributo di Fondazione Cariplo e il sostegno di Coop Lombardia) ed in collaborazione con U.S.C.I – Delegazione di Varese.

I luoghi

La mission è animare e valorizzare attraverso il canto corale alcuni angoli della Città di Varese. Il cuore pulsante delle manifestazioni sarà Piazza del Podestà, allestita per ospitare la maggior parte dei concerti in programma. Dal 5 giugno e per ogni giorno fino alla fine del festival, un info point con sorprese musicali sarà il punto di riferimento per chi volesse informazioni aggiornate sul calendario della manifestazione. Alcuni concerti pomeridiani saranno itineranti: i gruppi vocali saranno coinvolti in un percorso a tappe con esibizioni brevi di canto “a cappella” tra Piazza del Podestà, Piazza San Vittore – Arco Mera, Piazza Carducci, Piazza XX Settembre e sottopassaggio di Viale Milano-Via Morosini nei pressi dei corner musicali e il pianoforte pubblico di #TakeCareVarese.

Il Salone Estense e il Cortile d’onore dei Giardini Estensi ospiteranno il gran finale del festival previsto per domenica 18 giugno, durante il quale tutti i cori della giornata canteranno insieme per festeggiare la chiusura della manifestazione e per brindare e darsi appuntamento all’edizione del prossimo anno. La Biblioteca Civica ospiterà alcuni concerti estemporanei-flashmob per distrarre dallo studio o dalla lettura gli assidui frequentatori del sabato mattina. Protagoniste indiscusse saranno le Chiese che accoglieranno gran parte delle performances di musica sacra: la Basilica di San Vittore, il Battistero di San Giovanni, la Chiesa di Sant’Antonio della Motta nel centro cittadino, ma anche Santa Maria del Monte – Sacro Monte con il Concerto Mariano e Meditazioni, la Chiesa di San Cassiano a Velate, la Chiesa Antica di Biumo Inferiore, la Chiesa di San Martino e la Chiesa di San Giorgio di Biumo Superiore. Il Castello di Masnago sede del Civico Museo d’Arte Moderna e Contemporanea è la location individuata per Synesthesia, uno show esclusivo che

coinvolgerà i sensi del pubblico partecipante: il Coro dell’Università Bocconi di Milano sarà accompagnato dalla Wayward Spirit Orchestra e canteranno e suoneranno insieme celebri colonne sonore di film, videogiochi e serie tv, accompagnati da performance di artistiche di pittura, fumetto e danze coreografiche. Altro luogo coinvolto sarà il Chiostro di Voltorre, il quale ospiterà due concerti organizzati dall’U.S.C.I – Unione Società Corali Italiane – Delegazione di Varese previsti per sabato 10 giugno.

I seminari, i workshop e i laboratori di canto

Il Teatro “G. Santuccio” è la location scelta per i momenti di formazione: il seminario “Prova a dirigere un coro. Lezione semi-seria di direzione di coro” a cura di Gabriele Conti, direttore del Coro da Camera di Varese e dei cori del Civico Liceo Musicale (http://www.corodacamera.it/il-direttore), previsto per sabato 10 giugno alle ore 14:00; la tavola rotonda “Comporre oggi per coro: linguaggi a confronto” con Pietro Ferrario e Alberto Schirò di sabato 17 giugno dalle ore 14:30 ed il workshop di CircleSongs con Albert Hera, cantante jazz e contemporaneo specializzato in improvvisazione corale e uno dei primi in Italia ad aver portato i pioneristici seminari di CircleSongs (www.alberthera.com).

Si terrà inoltre il seminario “Il coro di voci bianche: formazione e direzione” con Mario Mora, direttore artistico della Scuola di Musica e del Coro I Piccoli Musici di Casazza (BG) (www.piccolimusici.it) previsto per sabato 17 giugno dalle 9:30 alle 13:30. Quasi in contemporanea lo stesso giorno si terrà un laboratorio per coro pop con Andrea Thomas Gambetti dalle 9:30 alle 12:30 presso il Teatro “G. Santuccio”. Team organizzativo Direzione artistica: Fausto Caravati (Ass. Solevoci) e Gabriele Conti (Coro da Camera di Varese); Segreteria organizzativa e comunicazione: Anna Manicone (anna.manicone@solevoci.it)

Per informazioni: segreteria organizzativa anna.manicone@solevoci.it www.festival.solevoci.it; www.incantoavarese.it Facebook: Solevoci Festival; In Canto a Varese Info point del Festival: dal 5 al 18 giugno, dalle ore 17:00 presso Piazza del Podestà – Varese.