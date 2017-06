Sopralluogo degli studenti nel bene confiscato di via Quintino Sella

busto arsizio varie

Questa mattina, giovedì, si è svolto un sopralluogo allo stabile confiscato alla mafia di via Quintino Sella, a cui hanno partecipato gli assessori Miriam Arabini (servizi sociali) e Alberto Riva (lavori pubblici) che hanno accompagnato alcuni studenti e docenti dell’ITE Tosi, del Liceo Artistico Candiani, del Liceo Scientifico Tosi.

La visita all’immobile, disposto su due piani più cantina, ha permesso ai ragazzi di rendersi conto delle condizioni e delle dimensioni dei locali per poter realizzare progetti relativi al futuro utilizzo della struttura per attività che avranno scopi sociali ed educativi, nell’ambito dei percorsi di cittadinanza attiva che le scuole hanno attivato in questi mesi. Nei prossimi giorni sarà pubblicato il bando per l’affidamento della struttura.

Anche il consigliere Massimo Brugnone, che ha fatto da tramite per organizzare la visita, ha voluto dire la sua: “Ringrazio gli Assessori Riva e Arabini che si sono attivati in prima persona per organizzare la visita degli studenti presso il bene confiscato di via Quintino Sella. Qualcosa finalmente si inizia a smuovere: adesso il bando tenga conto anche delle proposte che i ragazzi stanno elaborando per ridare alla città quello che la mafia pensava di potergli togliere. Su questo tema non ci possono e non ci devono essere divisioni, spero si proceda avanti compatti verso il riutilizzo anche di tutti gli altri beni presenti in città”.