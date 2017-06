Sopralluogo del Coni al “Levi”

progetto nuovo levi rugby varese

Nella mattinata di giovedì 8 giugno si è svolto un nuovo sopralluogo da parte dei tecnici del Coni al campo di rugby di Giubiano.

La delegazione del Comitato Olimpico Nazionale Italiano è stata accompagnata nelle visita dai rappresentanti dell’amministrazione comunale e dai gestori della struttura. I tecnici hanno visitato la struttura e visionato il progetto di riqualificazione che ha ottenuto un finanziamento di 515 mila euro grazie ad un bando del Coni, promosso dal Governo, vinto dall’associazione del Rugby di Varese l’anno scorso.

Il progetto di riqualificazione del campo prevede tra le altre cose anche l’allargamento del campo di gioco, la sistemazione del campo da basket, la copertura della tribuna esistente, la creazione di una club house, con sistemazione spazi esterni per favorire la socializzazione tra i cittadini e il quartiere. I fondi sono stati stanziati dal Governo all’interno del bando: Fondo Sport e Periferie”, dedicato proprio alla riqualificazione degli impianti sportivi italiani.

“Prosegue l’iter per l’intervento di riqualificazione che coinvolgerà un’importante struttura sportiva di Varese dove si pratica uno sport in costante crescita e che vede il coinvolgimento di centinaia e centinaia di ragazzi di tutta la provincia – ha dichiarato Dino De Simone, assessore allo Sport del Comune di Varese -. Questo finanziamento per un progetto di oltre 500mila euro consentirà di mettere a nuovo una struttura che da anni aspettava interventi di ammodernamento. La riqualificazione dell’impianto rappresenta anche un’ottima notizia per l’intero quartiere di Giubiano che vedrà migliorata un’area del proprio territorio e avrà a disposizione un luogo dove praticare attività fisica perché molte aree della struttura saranno aperte ai cittadini e al quartiere come luogo di aggregazione. Ringrazio il Governo ed il Coni per aver colto le potenzialità che Varese può esprimere attraverso lo sport. Questo intervento rappresenta una conferma ulteriore dell’attenzione del Governo per la città di Varese”.