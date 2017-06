Sorpresa per la fidanzata… per il caffè arriva Varesenews

foto varie di eventi vari

Nella sua tappa saronnese “Indovina chi porta il caffè” è diventata una sorpresa per l’aspirante giornalista Giulia studentessa dell’Università Insubria: il fidanzato Xabier Altuna ha pensato di ospitare la redazione di Varesenews anche per darle un’occasione di parlare di giornalismo tra scenari passati e futuri e di soddisfare qualche curiosità sulla vita di redazione.

La serata a cui hanno partecipato il direttore Marco Giovannelli, il giornalista Marco Corso e Sara Giudici, direttrice de ilSaronno, che collabora per la zona di Saronno, decisamente rosa e giovane vista la presenza di diversi studentesse universitarie che non a caso parlando della città hanno subito portato la discussione sulla carenza di proposte per vivere la città e sulla loro “fuga a Legnano”. Si è parlato anche del tema della sicurezza, della presenza di stranieri intorno alla stazione, ma più come conseguenze di una città sempre più vuota che non come causa. La critica principale riguarda soprattutto la carenza di proposte “persino Turate ha più eventi di noi!” diverse le domande e le perplessità sul futuro del teatro Pasta e delle iniziative in generale vista la recente cancellazione del “Cinema sotto le stelle”.

Immancabile, vista anche la presenza di alcuni operatori dell’ospedale cittadino, l’accenno al caso delle morti sospette in pronto soccorso e di come questo fatto di cronaca abbia sconcertato chi aveva la struttura sanitaria costringendo “tutto il personale a fare i conti con la preoccupazione e la paura dei pazienti”.

Dopo la presentazione dei progetti di Varesenews per il ventennale e il caffè preparato con la Mokona Bialetti da Marco Corso e servito con cavalleria da Xabier confronto generazionale sul rapporto con internet e la tecnonologia ma qualche domanda curiosa su come funziona la gestione dei commenti agli articoli sui social.

Una serata di chiacchiere che si è protratta ben oltre la mezzanotte mentre all’esterno infuriava una gran temporale. Ad accogliere gli ospiti all’esterno della casa dopo il saluto dei patroni di casa una vista del Santuario della Beata Vergine dei Miracoli illuminato ma circondato da nuvoloni da togliere il fiato.

Il prossimo appuntamento sarà giovedì 6 luglio a Casalzuigno, da Patrizia