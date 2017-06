Sorriso di stelle, la seconda (golosa) edizione è a ville Ponti

Riparte con la sua seconda edizione Sorriso di Stelle.

L’evento, che unisce presentazione e degustazione dei sapori e dei prodotti del territorio della nostra provincia.e scopi benefici, quest’anno è organizzato da Confcommercio Uniascom della provincia di Varese e dall’Associazione Provinciale Cuochi Varesini, in collaborazione con Coldiretti Varese, Associazione Pasticceri per la vita ed Unibirra.

«L’abbiamo realizzato per la prima volta l’anno scorso ed è stato un successo: abbiamo potuto realizzare un sogno per l’associazione Costa Sorriso. Quest’anno vogliamo fare ancora di piu’ – Spiega Giordano Ferrarese, presidente dell’associazione ristoratori varesini di Confcommercio – Questa volta faremo un’apericena alle ville Ponti con i migliori maestri del gusto della nostra provincia, in isole divise per prodotti».

Ci saranno perciò sapori, musica dal vivo, intrattenimento ed ospiti d’eccezione martedì 20 giugno a partire dalle 18,30 e per tutta la serata, nella splendida location delle Ville Ponti di Varese. Qui esperti del gusto, chef, pasticceri, mastri birrai, macellai e produttori locali realizzeranno un prelibato percorso tra isole gastronomiche e piccoli stand espositivi, mentre la musica sarà assicurata dal dj set di Mastermax Dj e le risate dal cabaret in arrivo da Zelig con Francesco Rizzuto.

«C’erano circa 300 persone al sacro Monte, abbiamo raccolto 5000 euro – spiega Lino Gallina di Uniascom – Quest’anno ci aspettiamo almeno le stesse persone, se non di più».

Quest’anno, la finalità solidale di “Sorriso di Stelle” è quella di raccogliere fondi a favore della Fondazione Giacomo Ascoli di Varese che da oltre 10 anni è impegnata nel sostenere la lotta contro i tumori infantili. Il ricavato della serata sarà interamente donato per l’acquisto di un carrello medico per il reparto di oncoematologia infantile dell’Ospedale del Ponte.

COME PARTECIPARE

La serata ha inizio alle 18.30-19.00 di martedì 20 e si svolgerà a Villa Andrea, dove saranno allocate le isole. I biglietti, che comprendono 8 ticket “iniziali” in tutte le isole (con la possibilità quest’anno di aggiungere altre “degustazioni jolly”alla cassa alle ville ponti) possono essere acquistati online sul sito www.sorrisodistelle.com, presso le associazioni commercianti della provincia, da Unibirra, da Fondazione Ascoli.